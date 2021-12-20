Мужская сборная Украины начала сбор перед Евро-2022. В расположении команды – 24 гандболиста

Подопечные Биглера в начале января сыграют контрольные матчи на турнире в Швейцарии

Мужская сборная Украины по гандболу / Фото - ФГУ

24 гандболиста сборной Украины вызваны на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом Европы-2022. В январе команда отправится на турнир в Швейцарию.Накануне подопечныеприступила к тренировкам в Запорожье .Сбор пройдет в два этапа — с 19 по 30 декабря и 2-5 января. Об этом сообщаетФедерации гандбола Украины.С 7 по 9 января украинская дружина сыграет в товарищеском турнире «Yellow Cup-2022», где посоперничают со сборными Швейцарии, Черногории и Португалии.– Максим Вьюник, Геннадий Комок (оба – «Мотор»), Виталий Шиманский («Нева», Россия);– Дмитрий Артеменко («Динамо», Россия), Александр Касай («Мотор»), Станислав Плясун (ЦСКА-ШВСМ), Евгений Жук («Пермские Медведи», Россия);– Иван Бурзак, Дмитрий Тютюнник (оба – «Мотор»), Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия);– Андрей Акименко («Азоты», Польша), Илья Близнюк («Мотор-Политехника»), Даниил Глушак («Драгунас», Литва), Эдуард Кравченко («Мотор»);– Евгений Буйненко («Маккаби», Димона, Израиль), Игорь Турченко, Дмитрий Горига (оба – «Мотор»), Максим Стрельников («Женева», Швейцария);– Александр Тильте («Мотор»), Владислав Залевский («Динамо», Россия), Тарас Миноцкий («Тарнув», Польша);– Игорь Бережный («Тапа», Эстония), Роман Чичикало («Заглембе», Польша), Владислав Донцов («Мотор»).Напомним, подопечные Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.Ранее сообщалось, что правый крайний сборной Украины и польского клуба «Азоты»