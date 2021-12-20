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Мужская сборная Украины начала сбор перед Евро-2022. В расположении команды – 24 гандболиста
Подопечные Биглера в начале января сыграют контрольные матчи на турнире в Швейцарии
09:21
Мужская сборная Украины по гандболу / Фото - ФГУ24 гандболиста сборной Украины вызваны на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом Европы-2022. В январе команда отправится на турнир в Швейцарию.
Накануне подопечные Михаэля Биглера приступила к тренировкам в Запорожье .
Сбор пройдет в два этапа — с 19 по 30 декабря и 2-5 января. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.
С 7 по 9 января украинская дружина сыграет в товарищеском турнире «Yellow Cup-2022», где посоперничают со сборными Швейцарии, Черногории и Португалии.
Состав сборной Украины:
вратари – Максим Вьюник, Геннадий Комок (оба – «Мотор»), Виталий Шиманский («Нева», Россия);
левые крайние – Дмитрий Артеменко («Динамо», Россия), Александр Касай («Мотор»), Станислав Плясун (ЦСКА-ШВСМ), Евгений Жук («Пермские Медведи», Россия);
линейные – Иван Бурзак, Дмитрий Тютюнник (оба – «Мотор»), Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия);
правые крайние – Андрей Акименко («Азоты», Польша), Илья Близнюк («Мотор-Политехника»), Даниил Глушак («Драгунас», Литва), Эдуард Кравченко («Мотор»);
левые полусредние – Евгений Буйненко («Маккаби», Димона, Израиль), Игорь Турченко, Дмитрий Горига (оба – «Мотор»), Максим Стрельников («Женева», Швейцария);
разыгрывающие – Александр Тильте («Мотор»), Владислав Залевский («Динамо», Россия), Тарас Миноцкий («Тарнув», Польша);
правые полусредние – Игорь Бережный («Тапа», Эстония), Роман Чичикало («Заглембе», Польша), Владислав Донцов («Мотор»).
Напомним, подопечные Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Ранее сообщалось, что правый крайний сборной Украины и польского клуба «Азоты» Андрей Акименко может сменить клубную прописку.
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