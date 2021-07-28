Итоги мужского чемпионата Украины: в поисках контрсилы «Мотору»

15-я медаль Ивана Фучеджи

30-й по счету чемпионат Украины в мужской Суперлиге не принес откровенных неожиданностей. Пьедестал почета читался заранее, а подвал «турнирки» честно отобразил реальные силы команд.

По примеру женского саммари, выделим три топ-события ушедшего чемпионата.

· «Донбасс» прервал победную серию «Мотора» в чемпионатах Украины, которая длилась 157 матчей, сыграв с ним в ничью – 29:29. Причем запорожцы еле унесли ноги от поражения, благодаря голу Захара Денисова. Последний раз «Мотор» проигрывал в родном первенстве 17 декабря 2014 года (землякам из ЗТР – 23:27).

· Ростислав Полищук из южненского «Портовика» отличился 24 раза в матче с аутсайдером «СКА-Львов». Больше за всю историю чемпионатов Украины в одном поединке забивал только Евгений Жук (29 голов) в сезоне-2018/2019.

· Первые медали в истории для ГК «Одесса». Подопечные Михаила Щукина добыли бронзовый комплект наград, и теперь наверняка замахнутся на более драгоценный металл.

30-Й ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Сезон-2020/2021. Итоговая таблица

И/В/Н/П/М/О

1. Мотор (Запорожье) *22*21*1*0*908--432*43

2. Донбасс (Донецкий регион) *22*16*1*5*734--633*33

3. Одесса *22*12*0*10*678--688*24

4. Академия гандбола (Запорожье) *22*8*0*14*535--651*16

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5. Портовик (Южный) *20*11*0*9*526--525*22

6. ЦСКА-ШВСМ (Киев) *20*7*0*13*520--625*14

7. «Мотор-Политехника» (Запорожье) *20*6*0*14*579--620*12

8. СКА-Львов *20*2*0*18*415--721*4

P.S. Команды провели чемпионат в два этапа. После I этапа команды разбились на квартеты: «нижний» и «верхний».

В отличие от женского чемпионата, мужской отметился несколькими недоездами. Во всех случаях, а их насобиралось четыре, фигурировал южненский «Портовик». Причем не всегда с технической «баранкой». В киевском матче с ЦСКА-ШВСМ ему засчитана победа...

Впрочем, в чем в чем, а в необходимости присутствия «портовиков» в Суперлиге сомнений не возникает. Несмотря на сложнейшую финансовую обстановку, подопечные Олега Сыча весь сезон в составе 12-13 исполнителей отработали образцово, выдав шестиматчевую победную серию на втором этапе.

В целом чемпионат прошел без серьезных инцидентов, и, если на что и стоит обратить внимание, то на недостаточное количество матчей в сезоне. Имея за спиной километраж в 20 матчей, резкого прогресса от свежей крови ждать не приходится. Подтверждение – слабенькие заплывы в «Европе» наших полпредов: «Одессы» и «Донбасса».

Еще одна новость, выбивающаяся из серой повседневности домашней кухни, – победитель Высшей лиги, «Карпаты» (Ужгород), на этот раз обещал новый сезон начать в классе сильнейших.

Заменит ли он географического соседа «СКА-Львов», занявшего последнее место? Или чемпионат попытаются расширить и изменить формулу его проведения? На подобные вопросы Федерация гандбола Украины приучала нас не отвечать до последней минуты.

Совсем коротко о каждой команде и ее ведущих исполнителях.

· Несмотря на статус отпетого аутсайдера, «СКА-Львов» отметился двумя победами. Обе – над «Портовиком». Техническую выносим за скобки, а вот выездную в Южном – отнесем к главным сенсациям. Среди подшефных Валерия Мельника стоит выделить прежде всего Дмитрия Гарбара (131 гол, 4-е место среди бомбардиров ЧУ), а также опытного Алексея Шевченко.

· Строчкой выше финишировал турбулентный в своей организационной составляющей «ЦСКА-ШВСМ» (Киев). Роль лидера коллектива на деле подтвердил капитан Дмитрий Телишевский. Здорово помог вернувшийся к родным пенатам по ходу чемпионата Станислав Плясун и опытнейший вратарь Богдан Панченко, имеющий в резюме звание чемпиона Украины и официальные матчи за национальную сборную. А вот кто заставил на себя обратить особое внимание и присмотреться поближе – 18-летний линейный Владислав Коржук.

· Шестое место «Мотора-Политехники» (Запорожье) в какой-то степени – сюрприз. Вторую команду «Мотора» ждали чуть повыше в итоговой таблице, тем не менее одно новое имя успело ярко сверкнуть. Речь идет о правом крайнем Илье Близнюке, который в свои 19 успел настрелять 130 голов. Правда, вопрос о переводе в первую команду разбивается о крепкие спины его коллег по амплуа – Козакевич, Кубатко и Кравченко находятся в рабочей обойме сборной... Важно отметить, что подрастающее запорожское поколение в новом сезоне выступит в еврокубках.

· О «Портовике» (Южный) и его финишном спурте в эндшпиле мы уже упоминали. Основной ударной силой выступили два видных полусредних – Ростислав Полищук (в среднем – 9,75 мяча за игру!) и Виталий Горовой, настрелявшие на двоих 279 мячей из 516-ти командных. Если бы «Портовик» откатал полноценную программу чемпионата, титул лучшего бомбардира второй год подряд достался бы Полищуку. Информация к размышлению – Ростик за два сезона провел лишь 31 матч. Именно столько фактических матчей сыграл «Портовик» за это время. Согласитесь, маловато как для талантливого проспекта. Для сравнения: Тарас Миноцкий только в нынешнем сезоне сыграл за «Мотор» в 35-ти официальных матчах, без учета СЕГА-Лиги и сборной Украины.

· «Деревянные» медали «Академии гандбола» (Запорожье) доказывают, что запорожская школа гандбола – одна из сильнейших на территории стран СНГ. В команде Вячеслава Дидушенко и Алексея Харченко нет ни одного исполнителя старше 22 лет. Откровенно выделяется Игорь Одиноков, у которого просматривается светлое будущее. Опять же за 20 официальных матчей в сезоне накататься едва возможно, что тормозит развитие одаренного полусреднего. И хотя острой борьбы за бронзу «академикам» навязать не удалось, уверен, сами ребята почувствовали, что «Одесса» вполне досягаемый соперник в самое ближайшее время.

· А пока поздравления принимает «Одесса» с первыми медалями в истории клуба. Михаил Щукин располагал сплавом опыта и молодости, за счет чего ровно прошел дистанцию и не дал усомниться в бронзовых притязаниях. Приятно отметить недолгое возвращение в Украину 35-летнего Вадима Вирича, заслуживающего особое внимание. Болельщики со стажем помнят его по выступлениям за «Портовик», с котором он брал историческое для южненцев золото. Прекрасно он смотрелся и в «Одессе», сыграв на берегу Черного моря концовку прошлого сезона и половину отчетного. Лакмусовой бумажкой его высокого уровня стали матчи еврокубков с боснийской «Грачаницей», в которых задняя линия с Виричем и без него, как говорят в клубе и его окрестностях – две большие разницы. По ходу сезона левый полусредний перебрался в «Работнички» из Северной Македонии, а роль главного бросающего перешла к одному из открытий чемпионата – 20-летнему Дмитрию Коваленко. Он не только выиграл снайперскую гонку, но и получил премьерный вызов в национальную сборную. Правда, из-за травмы на сборы так и не доехал. На прежнем высоком уровне сезон провел правый крайний Руслан Диакону. Парой матчей и парой голов в еврокубках отметился еще один опытный экс-«Портовик» левша на полусреднем Константин Самолевский (38 лет!).

· «Донбасс» с плавающей пропиской, базирующийся в Запорожье, занял 2-е место и стал одним из лучиков света в затемняющемся с годами чемпионате Украины. Для главного тренера, опытнейшего Ивана Фучеджи, отчетное серебро стало 15-й(!) медалью в чемпионатах Украины. То есть – каждый второй ЧУ завершался награждением Фучеджи. Из игроков серьезно заговорили на уровне сборной (наконец-то!) о Григории Семенченко и Владимире Килевом. Симпатичности «Донбассу» добавляет наличие в команде известных и опытных исполнителей: голкиперы Дмитрий Веремчук и Александр Слесь, вернулся в Украину Сергей Дубовик, 33-летний Михаил Кривчиков (в активе 40 матчей за сборную Украины!) отпахал 21 матч из 22-х возможных, Артем Шарко и Виталий Псел выступают на уровне Суперлиги, кажется, вечность.

Главное достижение «Донбасса» в нынешнем сезоне – ничья с привкусом победы в матче с «Мотором». И хотя Кубок Украины-2021 в ревью мы не затрагиваем, но финальный поединок между этими же командами стал настоящим украшением внутреннего сезона.

· Девятое золото «Мотора» (Запорожье) ни у кого не вызывало сомнений еще до старта чемпионата. Анализировать действия моторовцев в ЧУ не станем по той причине, что оценка за год выставляется по итогам международных экзаменов, а это – отдельная тема.

«Мотор» по количеству чемпионских званий (9) уступает только землякам из ЗТР – 14. Также чемпионами ставали: «Шахтер-Академия» (Донецк) (3), СКА/ЦСК ВСУ (Киев) (2), «Динамо» (Полтава) и «Портовик» (Южный) (по 1).

(Донецк) (3), СКА/ЦСК ВСУ (Киев) (2), «Динамо» (Полтава) и «Портовик» (Южный) (по 1). Геннадий Комок завоевал 11-е золото в родном чемпионате: пять – с ЗТР (2007-2011) и шесть – с «Мотором» (2016-2021). Девятый комплект золота выиграл Юрий Кубатко: все – с «Мотором» (2013-2021).

завоевал в родном чемпионате: пять – с ЗТР (2007-2011) и шесть – с «Мотором» (2016-2021). Девятый комплект золота выиграл все – с «Мотором» (2013-2021). Суперкубок Украины в нынешнем сезоне не проводился, а обладателем 12-го по счету Кубка Украины стал «Мотор» (в восьмой раз). Три раза второй по значимости внутренний титул выигрывал ЗТР, один Кубок в активе «Динамо-Полтава».

Итоговая таблица бомбардиров сезона-2020/2021. Топ-5

169 (22) – Дмитрий Коваленко («Одесса»)

156 (16) – Ростислав Полищук («Портовик»)

134 (21) – Руслан Диакону («Одесса»)

131 (19) – Дмитрий Гарбар («СКА-Львов»)

130 (20) – Илья Близнюк («Мотор-Политехника»)

Лучшие бомбардиры чемпионатов Украины последних лет

Сезон/ Бомбардир (клуб) / Голы / Игры

2009/2010 Роман Чичикало (Шахтер-Академия) 158-28

2010/2011 Эдуард Захаров (Политехник) 175-28

2011/2012 Александр Тюкин (Политехник) 208-28

2012/2013 Максим Карамышев (ЗТР) 192-31

2013/2014 Дмитрий Гунько (Портовик) 125-18

2014/2015 Дмитрий Тютюнник (Авиатор) 158-20

2015/2016 Александр Тильте (ЗТР) 167-24

2016/2017 Михаил Кривчиков (Энергетик-НАЭК) 214-26

2017/2018 Виталий Горовой (Портовик) 239-31

2018/2019 Евгений Жук (ЗНТУ-ЗАС) 281-29

2019/2020 Ростислав Полищук (Портовик) 130-15

2020/2021 Дмитрий Коваленко (Одесса) 169-22

Чемпионом высшей лиги (участвовали шесть команд) стали «Карпаты» (Ужгород), а лучшим бомбардиром их представитель – Ярослав Котюк (142 гола, 16 матчей). В Первой лиге (восемь команд) первенствовал ХНУ-ДЮСШ №1 (Хмельницкий).

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua