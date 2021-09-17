Комок: «Если поступит предложение из России – буду его рассматривать»
Комок: «Хорошо, что концовка матча сложилась таким образом, что нам удалось вырвать победу»
Вратарь «Мотора» – о старте запорожского клуба в групповом раунде Лиги чемпионов
07:53
Геннадий Комок / Фото - handball.motorsich.comГолкипер «Мотора» Геннадий Комок в интервью официальному сайту запорожскому клубу поделился эмоциями после домашней победы своей команды в матче первого раунда группового этапа Лиги чемпионов над «Порту» (30:27).
«В свою очередь хочу сказать спасибо команде «Порту» за интересную, напряженную и честную игру. В первом тайме у нас получилось сделать небольшой задел, чтобы дальше было поспокойней. Но во втором тайме мы, к сожалению, упустили много моментов. И это хорошо, что концовка матча сложилась таким образом, что нам удалось вырвать победу. Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам за поддержку».
Своими мыслями по поводу домашней победы «Мотора» поделился и наставник запорожцев Гинтарас Савукинас.
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