Савукинас: «Перед каждым матчем Лиги чемпионов концентрация и подготовка с экстра-мотивацией присутствует всегда»
Савукинас: «Даже в той части, где «Порту» нас догнал, мы не опустили руки»
Наставник «Мотора» – о победе в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов
07:35
Гинтарас Савукинас / Фото - http://handball.motorsich.com/Главный тренер «Мотора» в интервью официальному сайту запорожскому клубу прокомментировал домашнюю победу своей команды в первом раунде группового этапа Лиги чемпионов над португальским «Порту» (30:27).
«Прежде всего, я хочу поблагодарить обе команды за честную игру потому что, в этом матче у нас было очень мало удалений и нарушений. Как отметил тренер португальской команды, это были абсолютно два разных тайма. В первом нам удалось навязать нашу игру. Но потом команда «Порту» стала играть 7 на 6. А, как нам всем известно, команда «Порту» лучшая в мире по игре системы 7 на 6. И конечно они воспользовались этим оружием. Подошли к нам очень близко, вплоть до ничьи. Но я хочу поблагодарить своих игроков, которые, несмотря на это продолжали искать дыры в защите соперника. А также большое спасибо нашему вратарю Геннадию Комку, который помогал нам со всех сил на задней линии. И в любом случае, даже в той части, где нас догнали, мы не опустили руки. Спасибо нашим игрокам, которые продолжали сражаться до конца и победили в этом матче».
Накануне «Мотор» вошел в топ-10 лучших клубов Старого континента.
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