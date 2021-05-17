Золотой серии не будет. «Мотор» девятый раз кряду стал чемпионом Украины
«Мотор» очень уверенно вышел в финал Кубка Украины
В главном матче запорожцев ждет встреча с «Донбассом»
17 мая 18:52
Фото: ФГУ
В Запорожье во дворце спорта «Юность» в рамках второго полуфинала Кубка Украины «Мотор» обыграл «Мотор-Политехнику» со счетом 34:17.
Команда Гинтараса Савукинаса с первых минут матча начала работать агрессивно, на увеличения отрыва. Если поначалу у «Мотора-Политехники» получалось составить небольшую конкуренцию, но после счета 7:5 фаворит ушел в отрыв, с которым оппоненты не смогли ничего сделать до конца матча.
Кубок Украины. Финал четырех.
«Мотор» – «Мотор-Политехника» 34:17
Напомним, в финале Кубка Украины «Мотор» сыграет против «Донбасса», который победил ЦСКА-ШВСМ.
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