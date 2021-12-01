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«Мотор» разницей в +9 взял реванш у «Фленсбург-Хандевитта» в группе Лиги чемпионов

Команда из Запорожья поднялась на 5-е место группы B
Гандбол Лига чемпионов EHF
21:49
«Мотор» разницей в +9 взял реванш у «Фленсбург-Хандевитта» в группе Лиги чемпионов
фото / ГК Мотор

В среду, 1 декабря, состоялся матч 9 тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором запорожский «Мотор» добыл победу над немецким «Фленсбург-Хандевиттом». Встреча завершилась со счетом 31:22.

Эта победа позволила украинской команде (8 очков) подняться на 5-ю строчку таблицы группы B. До конца этапа осталось 5 матчей, и если «Мотор» сможет удержать позицию, то гарантирует себе выход в плей-офф ЛЧ. «Фленсбург» с отставанием в 1 очко расположился на 6-м месте.

Отметим, что в первом круге «Мотор» проиграл «Фленсбург-Хандевитту» со счетом 34:27.

Лига чемпионов EHF 

Группа В. 9 тур

«Мотор» (Запорожье, Украина) – «Фленсбург-Хандевитт» (Фленсбург, Германия) – 31:22.

«Мотор»: Комок, Малашинскас (8), Пуховский (5), Денисов (4), Турченко, Молина Косано (1), Кравченко, Козакевич (1), Донцов (1), Себетич (2), Горига (3), Вьюнник, Касай (2), Васильев (3), Бохан (1), Тютюнник.

«Фленсбург-Хандевитт»: Мьоллер, Бурич, Голла (4), Нальд Йенсен, Сван (3), Мейер-Зиберт, Стейнхаузер, Менса Ларсен (3), Готтфридсон, Мюллер, Якобсен (8), Менсинг (2), Эйнарсон (1), Линдског (1).

Напомним, в прошлом матче «Мотор» проиграл «Веспрему».

Михаил Рыбак
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Мотор Лига чемпионов (гандбол)

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