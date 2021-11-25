Итоги, пожалуй, самой громкой победы «Мотора» в лигочемпионовской истории
Обнародованы заявки «Мотора» и «Веспрема» на матч 8-го тура группового раунда Лиги чемпионов
За запорожцев в Венгрии не сыграет Кубатко
25 ноября 16:39
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.com25 ноября состоится матч 8-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором запорожский «Мотор» сыграет в Венгрии с «Веспремом».
В состав хозяев вернулся сербский левый полусредний Петар Ненадич, не участвовавший в гостевом поединке. У команды Гинтараса Савукинаса, напомним, одно изменение. Вместо правого крайнего Юрия Кубатко в состав попал Эдуард Кравченко.
Заявки команд:
«Веспрем»: Корралес, Цупара; Яхья Омар, Ненадич, Македа, А.Нильссон, Лигетвари, Гашпер Маргуч, Лауге Шмидт, Штрлек, Лукач, Благотиншек, Маэ, З.Илич, Лекаи, Шипош.
«Мотор»: Вьюник, Комок; Малашинскас, Пуховский, Денисов, Турченко, Молина, Кравченко, Козакевич, Донцов, Шебетич, Горига, Касай, Васильев, Бохан, Тютюнник.
Начало матча – в 19.45.
Напомним, в 7-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Мотор» в домашних стенах переиграл «Веспрем» (29:27).
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