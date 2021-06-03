«Галичанка» в седьмой раз подряд стала чемпионом украинской Суперлиги
Определились пары Финала четырех женского Кубка Украины
Решающие матчи турнира состоятся 4-5 июня
19:39
Финал четырех Кубка Украины / Фото - ФГУСтали известны пары Финала четырех женского Кубка Украины, который пройдет 4-5 июня в Николаеве.
«Реал» (Николаев) сыграет с херсонской «Днепрянкой», а действующий чемпион Суперлиги львовская «Галичанка» сразится с «ЗУНУ-Энерго ШВСМ» (Тернополь).
Как сообщает пресс-служба ФГУ, болельщики будут допущены на решающие поединки турнира.
Напомним, запорожский «Мотор» стал обладателем Кубка Украины по гандболу среди мужских коллективов.
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