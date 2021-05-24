«Галичанка» в седьмой раз подряд стала чемпионом украинской Суперлиги
Определились все участники Финала четырех женского Кубка Украины
«Золотой матч» турнира состоится 5 июня в Николаеве
13:00
«Днепрянка» / Фото - FacebookРешающая стадия женского Кубка Украины среди женщин состоится 4-5 июня в Николаеве.
К «Галичанке», оформившей путевку в решающие матчи турнира еще две недели назад, присоединились «Реал» (Николаев), «Днепрянка» (Херсон) и «ЗУНУ-Энерго ШВСМ» (Тернополь).
Состав полуфинальных пар станет известен по результатам жеребьевки. 4 июня состояться матчи 1/2 финала, 5 июня – поединок за третье место и финал.
Как сообщает пресс-служба ФГУ, болельщики будут допущены на решающие поединки турнира.
Напомним, запорожский «Мотор» стал обладателем Кубка Украины по гандболу среди мужских коллективов.
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