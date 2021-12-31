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Розбір польотів у гандбольній Суперлізі

Чемпіонат вже не буде колишнім: на другому етапі – нововведення
Гандбол
10:30
Розбір польотів у гандбольній Суперлізі
Фото: http://hcgalychanka.com.ua

Майже завершився рік, а з ним практично й перший етап жіночої гандбольної Суперліги: команди відіграли 9 з 10 турів. 10-й тур відбудеться вже у наступному році. Поки команди у коротеньких відпустках, на майданчик виходять головні тренери. Підсумовують виступи підопічних – де хвалять, де журять. А також виголошують від своїх команд новорічно-різдвяні вітання і розповідають, як відзначили закінчення року.

Найперше слово лідеру – львівській «Галичанці». Єдина команда у Суперлізі, що виграла всі 9 проведених турів (18 ігор).

Головний тренер Віталій Андронов:

«Якщо дивитися на результати у Суперлізі,  жодної гри ми не програли. Хоча були й невдалі ігри. Але це нормально: не можна перебувати завжди на піку форми. Багато чого вдалося, команда потихеньку росте, стає грамотніше.

Пройшли дуже потужну команду у Єврокубку – словацьку «Ювенту».

Багато наших дівчат потрапили до збірної, де провели непогані ігри.

Будемо ще більше працювати. Швидко нічого не робиться. Я дуже вдячний дівчатам за їхню працю, самовіддачу, за віру у тренерський і лікарський склад. Хочу побажати їм у прийдешньому новому році обійтись без травм і щоб все у них було гаразд».

З 30 грудня по 2 січня «Галичанка» відпочиватиме. Завершення року разом не святкували, та й відпустка нетривала, адже на носі1/8 фіналу Єврокубка. Отож вже 3 січня команда продовжить потужну підготовку – два тренування щодня, а 5-го вирушить до Італії. Грає з італійським клубом SSV Brixen Südtirol: на виїзді 8 січня, у Львові 16 січня. На кону – вихід до чвертьфіналу.

А поки головний тренер «Галичанки» передає вітання від своєї команди:

«Вітаємо всіх з різдвяно-новорічними святами. Щастя, здоров’я, терпіння і віри у те, що в нашому гандболі все буде добре. Головне, вірити та працювати».


Херсонська «Дніпрянка» вперше завершує рік на другій сходинці турнірної таблиці. Головний тренер Борис Милославський сподівається, що команда закріпить цей успіх:

«Враховуючи те, що команда йде на Новий рік з другого місця в турнірній таблиці, то, звичайно, багато що вдалося. І тепер хотілося б це все лише удосконалити, щоби команда грала ще потужніше і зберегла цю позицію до закінчення травня – до закінчення чемпіонату України. «Дніпрянка» провела вже багато непоганих ігор.

Якщо говорити про систему чемпіонату, то вона цього сезону дещо змінена і буде трохи цікавою. На першому  етапі граємо 10 турів: по дві гри один з одним (усього 20 ігор для кожної команди). На другому етапі теж 10 турів, але вже по одній грі (це ще  +10 ігор). Плей-оф у цьому сезоні не проводитиметься. Тому кожна гра буде на вагу золота – важливою та затятою. Вважаю, сезон вийде яскравим, красивим і насиченим. Найголовніше, щоб не було травм.

Хочемо привітати всіх уболівальників, колег, спортсменів із прийдешнім Новим роком, роком тигра – благородної тварини. І побажати нашій країні миру, а всім здоров’я і якнайменше травм».

26 грудня «Дніпрянка» відсвяткувала закінчення року і пішла на невеличкий відпочинок. З 5-го ж січня знову у зал.


Ужгородським «Карпатам» вдалось на закінчення року повернутись до трійки лідерів Суперліги, обігнавши у турнірній таблиці миколаївський «Реал». Підопічні Бориса Петровського, як він й сам зазначає, поступово рухаються вперед:

«Карпати» на етапі становлення. Команду я взяв вже під час сезону, ми ще  притираємось, розбираємось, рухаємось вперед. Поки ще роботи та роботи.

Хотілося, щоб було більше команд у Суперлізі. Ми вже приїлися один одному: знаємо дуже багато один про одного. Тому хотілося б нових команд, нових людей, новизни. Я думаю, Україна гідна 8-9 команд у Суперлізі. Це було б чудово і для національної збірної: і великий вибір, і всіх талановитих дітей та гравців охопили б».

Бажає ж коуч ужгородок наступне:

«Щоб гандбол процвітав і щоб гравці не травмувалися серйозно. Травм, звісно, не уникнути, але хай будуть лише дрібними. І чудового виступу нашим національним збірним у Європі та потрапляння до фінальної частини.

Святкування команда ще не мала, збереться на Різдво. Оскільки після завершальних ігор року у Києві дівчат відпустили по домівках, адже багато гравців з київського та інших регіонів України. Зараз гандболістки тренуються самостійно, а в Ужгороді зберуться 5 січня. Там і відсвяткують, і спільні тренування продовжать».


Миколаївський «Реал», що у попередньому сезоні здобув «бронзу», поки втриматись у трійці не зміг. Підопічні Олександра Гурського перемістилися з 3-ої на 4-у сходинку турнірної таблиці після двох поразок «Дніпрянці»: 24:27 та 22:25. Тренер «Реалу» аналізує причини та навіть власні прогріхи:

«Задумали перемогти, шкода, що програли. Але тому є пояснення – все-таки ще не вистачає індивідуальної майстерності гравцям. Багато не забили, ось і отримали: дещо завалили фінальну частину передноворічного етапу. Мали брати очки, але не взяли, на жаль.

У другій грі не грала лідер «Дніпрянки» Анна Дябло і все одно воротар Таня Чорнявська зробила гру для Херсону.

Наша ахіллесова п’ята – завершення атак крайніми гравцями. Згадую «Галичанку», ставлю її у приклад, бо грали з нею нещодавно. Яке завершення у «Галичанки» крайніх гравців! І яке у нас. Пробивалися ми через центр, пробивалися, що могли – зробили, але теж було багато браку у передачах та й ловлі м’яча.

Бачу прогріхи не тільки гравців, а й дещо свої: можна було, наприклад, когось замінити під час гри.

Усій команді є над чим працювати. Тиждень відпочиваємо, а 4-го січня збираємось, робимо розбір пройдених ігор і вперед».

«Реал» вже відкорпоративив – 24 грудня. Команді вручили подаруночки. А ми маємо таке вітання з Миколаєва:

«Миру, злагоди у суспільстві й, звісно, здоров’я усім. Терпіння  та любові один до одного. І перемог у житті».


Київському «Спартаку», як і «Галичанці», у грудні довелось зіграти найбільше ігор у порівнянні з іншими командами – 8. 

Розповідає головний тренер Любов Федоренко:

«Грудень провели у робочому настрої: зіграли практично з усіма командами Суперліги – «Реалом», «ТНУ» «Галичанкою» та «Карпатами».

«Спартаку» одразу з початку сезону поставили завдання – боротися з усіма командами. Але не все вдалося. Там 5 м’ячів не дотягнули, там 4. Взяти навіть, наприклад, результати останніх ігор з «Карпатами»: 24:28 та 23:28. Ситуацію начебто створюємо, а реалізації нема. Але добре, що є бажання. Правда, іноді помилки робляться від цього великого бажання. Бракує поки ігрової дисципліни: витримки, холоднокровності, терпіння. Але нічого – це все приходить із досвідом, є над чим працювати».

Бажає ж головний тренер від імені усієї команди наступне:

«Найголовніше міцності нервів, здоров’я, стабільності та багато позитивних емоцій».

Закінчення року команда разом ще не святкувала, оскільки деякі гандболістки не з Києва і заздалегідь на 20-ті числа грудня купили квитки додому, аби не мати потім проблем виїзду зі столиці. Так що з 24 грудня «Спартак» вже відпочиває, а 3 січня повертається до роботи. У команди ще буде святковий корпоратив та навіть професійна фотосесія.


Ще одна київська команда – ТНУ ДЮСШ-21, що замикає турнірну таблицю, тішиться вже й з участі у чемпіонаті України суперлігового ґатунку. Від команди слово тримає капітан Олександра Майданник:

«Те, що ми граємо у Суперлізі, для нас вже велика радість. Ми дуже молода команда: гравчині, які мали невеликий досвід таких ігор торік, у цьому сезоні стали в основному складі. Тому наша команда наразі набирає досвід, змагаючись з гідними і досвідченими командами Суперліги. І вже відчувається, як ми на цьому фоні гарно ростемо.

В принципі ми стараємось виконувати всі поставлені задачі, багато працюємо, аналізуємо. У нас нема поки цілі стати призерками, ми стараємось показати хорошу гру наскільки це в наших силах та виконати установи наших тренерів.

У другій половині сезону маємо намір вдосконалювати гру, рости та прагнути до перемог у подальших сезонах.

Від всієї команди хочу привітати усіх з прийдешніми святами та побажати удачі, багато терпіння, здоров’я та великих перемог».


Рене Тер Велде
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