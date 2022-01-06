С одним правым полусредним. Определился состав сборной Украины на последнюю неделю подготовки к Евро-2022

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 22
Завтра 19
Развернуть Свернуть
Хоккей (11 событий из 21) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Донбасс 2:5 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз 5:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс 6:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс 1:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис 106:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 10) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Болонья - Интер -:- Запланирован
15:30 Специя - Верона -:- Запланирован
15:30 Лацио - Эмполи -:- Запланирован
17:30 Аталанта - Торино : Перенесен
19:30 Милан - Рома -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Наполи -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
02:30 Питтсбург Пингвинс - Сент-Луис Блюз 5:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс 140:111 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс 106:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс 111:114 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс 97:99 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз 99:82 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс 121:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 111:117 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер 98:90 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз 109:115 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит 109:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс 102:108 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бордо - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бавария - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Хоккей (13 событий из 21) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Бостон Брюинс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

С одним правым полусредним. Определился состав сборной Украины на последнюю неделю подготовки к Евро-2022

На подопечных Биглера ожидают матчи против команды Швейцарии
Гандбол
07:58
С одним правым полусредним. Определился состав сборной Украины на последнюю неделю подготовки к Евро-2022
Антон Терехов / Фото - ФГУ
В последний день сборов в Запорожье тренеры сборной Украины объявили состав из 20 гандболистов, которые отправятся на контрольные матчи против сборной Швейцарии (8 и 9 января, Винтертур). 

По сравнению с запорожскими сборами в список не попал левый крайний киевского ЦСКА-ШВСМ Станислав Плясун
Состав сборной Украины:

вратари Максим Вьюник, Геннадий Комок (оба – «Мотор»), Антон Терехов («Бая-Маре», Румыния)

левые крайниеДмитрий Артеменко («Динамо», Россия), Александр Касай («Мотор»), Евгений Жук («Пермские Медведи», Россия);

линейныеИван Бурзак, Дмитрий Тютюнник (оба – «Мотор»), Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия);

правые крайниеИлья Близнюк («Мотор-Политехника»), Даниил Глушак («Драгунас», Литва), Эдуард Кравченко («Мотор»);

левые полусредниеЕвгений Буйненко («Маккаби», Димона, Израиль), Игорь Турченко, Дмитрий Горига (оба – «Мотор»), Максим Стрельников («Женева», Швейцария);

разыгрывающие Александр Тильте («Мотор»), Владислав Залевский («Динамо», Россия), Тарас Миноцкий («Тарнув», Польша);

правые полусредние Владислав Донцов («Мотор»).
Напомним, подопечные Михаэля Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.

Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Состав сборной Украины их игроков, которые не поедут на Евро-2022.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мужская сборная Украины (гандбол) Евро-2022 (гандбол) Михаэль Биглер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Соперник сборной Украины по Евро-2022 приостановил подготовительный процесс к турниру
Соперник сборной Украины по Евро-2022 приостановил подготовительный процесс к турниру
Гандбол
05 января 22:22
Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»
Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»
Гандбол
05 января 17:58
Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
Гандбол
05 января 16:22
Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен
Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен
Гандбол
05 января 15:17
Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
Гандбол
04 января 07:58
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
Гандбол
04 января 07:17

Новости: Гандбол

С одним правым полусредним. Определился состав сборной Украины на последнюю неделю подготовки к Евро-2022
С одним правым полусредним. Определился состав сборной Украины на последнюю неделю подготовки к Евро-2022
07:58
Соперник сборной Украины по Евро-2022 приостановил подготовительный процесс к турниру
Соперник сборной Украины по Евро-2022 приостановил подготовительный процесс к турниру
05 января 22:22
Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»
Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»
05 января 17:58
Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
05 января 16:22
Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен
Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен
05 января 15:17
Капитан сборной Украины рассказал о подготовке команды к Евро
Капитан сборной Украины рассказал о подготовке команды к Евро
04 января 20:26
Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
Стало известно имя капитана сборной Украины перед стартом чемпионата Европы-2022
04 января 07:58
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
04 января 07:17
Крик бабочки. Сборная Украины из игроков, которые не помогут команде на Евро-2022
Аналитика
Крик бабочки. Сборная Украины из игроков, которые не помогут команде на Евро-2022
03 января 10:23
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости