Соперник сборной Украины по Евро-2022 приостановил подготовительный процесс к турниру
С одним правым полусредним. Определился состав сборной Украины на последнюю неделю подготовки к Евро-2022
На подопечных Биглера ожидают матчи против команды Швейцарии
07:58
Антон Терехов / Фото - ФГУВ последний день сборов в Запорожье тренеры сборной Украины объявили состав из 20 гандболистов, которые отправятся на контрольные матчи против сборной Швейцарии (8 и 9 января, Винтертур).
По сравнению с запорожскими сборами в список не попал левый крайний киевского ЦСКА-ШВСМ Станислав Плясун.
Состав сборной Украины:
вратари – Максим Вьюник, Геннадий Комок (оба – «Мотор»), Антон Терехов («Бая-Маре», Румыния)
левые крайние – Дмитрий Артеменко («Динамо», Россия), Александр Касай («Мотор»), Евгений Жук («Пермские Медведи», Россия);
линейные – Иван Бурзак, Дмитрий Тютюнник (оба – «Мотор»), Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия);
правые крайние – Илья Близнюк («Мотор-Политехника»), Даниил Глушак («Драгунас», Литва), Эдуард Кравченко («Мотор»);
левые полусредние – Евгений Буйненко («Маккаби», Димона, Израиль), Игорь Турченко, Дмитрий Горига (оба – «Мотор»), Максим Стрельников («Женева», Швейцария);
разыгрывающие – Александр Тильте («Мотор»), Владислав Залевский («Динамо», Россия), Тарас Миноцкий («Тарнув», Польша);
правые полусредние – Владислав Донцов («Мотор»).
Напомним, подопечные Михаэля Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Состав сборной Украины их игроков, которые не поедут на Евро-2022.
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