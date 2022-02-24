«Мотор» на выезде не смог справиться с «Виве Кельце» в матче Лиги чемпионов
Самолет с «Мотором» не смог приземлиться в Запорожье. Рейс с командой перенаправили в Киев
Действующий чемпион Украины играл матч Лиги чемпионов в Польше
12:13
«Мотор» / Фото - Facebook24 февраля Украина ограничила свое воздушное пространство, аэропорт в Запорожье был закрыт из-за потенциальной опасности для гражданской авиации. В стране введено чрезвычайное положение из-за военного вторжения со стороны России.
По данным сайта мониторинга полетов FlightRadar24, рейс с игроками, тренерским штабом и персоналом «Мотора» был единственным гражданским самолетом, находившимся в воздушном пространстве Украины в ночь на 24 февраля. Борт кружил над Запорожьем, после чего был перенаправлен в Киев.
Подтверждения со стороны клуба о том, что самолет приземлился в украинской столице, пока нет. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, «Мотор» в матче 12-го тура Лиги чемпионов на выезде проиграл «Виве Кельце» со счетом 27:33.
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