Савукинас: «Барселона» – серьезный вызов для нас»
Савукинас: «Команда «Кельце» заслужила эти два очка больше, чем мы»
Наставник «Мотора» – о поражении в матче 3-го тура Лиги чемпионов
30 сентября 15:39
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе запорожского клуба прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Виве Кельце» (25:26).
«Хочу поздравить «Кельце» с победой в этом матче. К сожалению, мы играли очень плохо в защите. Прежде всего, мы не справились с теми задачами и с той информацией, которой мы владели про команду и игроков соперника. И как уже тренер упомянул, только отличная игра нашего вратаря позволяла нам держаться на уровне на протяжении всей игры. Конечный результат логичный, потому что команда «Кельце» заслужила больше эти два очка. И нам надо сделать серьезные выводы и поработать над определенными моментами, в которых мы не были достаточно хороши, чтобы взять два очка в сегодняшней встрече».
Турнирная таблица квартета В Лиги чемпионов после трех сыгранных туров.
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