Савукинас: «После хорошего старта мы на упустили несколько минут, и «Веспрем» заполучил преимущество»

Гинтарас Савукинас / Фото:handball.motorsich.com/

Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас на послематчевой пресс-конференции поделился мнением о матче 8-о тура группового раунда Лиги чемпионов с «Веспремом» (29:36):



Сравнивая оба матча с «Веспремом», в этот вечер мы сыграли хуже. Мы потеряли много возможностей, которые надо реализовывать. Кораллес был шикарен в воротах сегодня. Контратаки давались нам тяжело, и соперник забил несколько голов в довольно простых ситуациях, что не давало нам приблизиться ближе, чем на расстояние четырех мячей.