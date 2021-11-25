«Веспрем» взял реванш у «Мотора»
Савукинас: «После хорошего старта мы на упустили несколько минут, и «Веспрем» заполучил преимущество»
Венгры взяли реванш за поражение в Запорожье
25 ноября 22:34
Гинтарас Савукинас / Фото:handball.motorsich.com/
Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас на послематчевой пресс-конференции поделился мнением о матче 8-о тура группового раунда Лиги чемпионов с «Веспремом» (29:36):
Хочу поздравить «Веспрем» с заслуженной победой. Они были лучшей командой с лучшим качеством игры на площадке. К сожалению, после хорошего старта игры мы упустили несколько минут, и соперник заполучил преимущество. Оставшуюся часть игры мы пытались догнать их, но, к сожалению, сегодня этого не произошло.
Сравнивая оба матча с «Веспремом», в этот вечер мы сыграли хуже. Мы потеряли много возможностей, которые надо реализовывать. Кораллес был шикарен в воротах сегодня. Контратаки давались нам тяжело, и соперник забил несколько голов в довольно простых ситуациях, что не давало нам приблизиться ближе, чем на расстояние четырех мячей.
Напомним, в 7-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Мотор» в домашних стенах переиграл «Веспрем» (29:27).
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