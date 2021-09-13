Савукинас: «Я доволен отношением и улучшениями, которые мы сделали после матча с «Веспремом»
Савукинас: «Шебетич дебютировал за «Мотор». Надеемся, что уже в игре с «Порту» он нам поможет»
Наставник «Мотора» – о старте команды в украинской Суперлиге
13 сентября 11:57
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью официальному сайту клуба высказался о старте своих подопечных в чемпионате Украины, а также о подготовке к старту группового раунда Лиги чемпионов.
«Недавно в Запорожье проходил турнир «Кубок Беликова и Соболевского», где были представлены команды Суперлиги. Посмотрели несколько матчей и знали, что из себя представляет наш соперник. Позволили себе сыграть усеченным составом. Что порадовало, так это то, что получили много игрового времени те игроки, которые не ездили с нами в Задар или играли там меньше. И плюс еще один позитивный момент — Лука Шебетич дебютировал за «Мотор». Последнюю неделю он тренировался с командой и постепенно входит в игровой режим. Это радует. Надеемся, что уже в игре с «Порту» он будет нам помогать».
«Хорошо, что больше команд присоединяется к Суперлиге. Чем шире чемпионат, тем он интереснее. Но, если смотреть с географической точки зрения, страна большая, и поездки очень далекие. Мы обсуждали это в конце прошлого сезона. Наше мнение – необходимо делить чемпионат на две зоны на начальном этапе, а к плей-офф уже можно объединиться».
«Возможно, будем договариваться, чтобы мы сыграли с клубами из Львова и Ужгорода во время одной поездки. Расстояние очень большое. Две поездки по тысяче километров на Западную Украину – это большой вызов».
«Мотор» в первом туре украинской Суперлиги обыграл «Одессу» со счетом 44:21.
Напомним, следующий матч флагман украинского гандбола проведет в Лиге чемпионов. 16 сентября «Мотор» в Запорожье сыграет с «Порту».
Накануне в Финале четырех SEHA-Лиги «Мотор» завоевал бронзу. В матче за 3-е место запорожцы обыграли белорусский «Мешков Брест» со счетом 31:20.
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