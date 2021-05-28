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Савукинас: «В следующем сезоне нам надо держать планку и преодолеть ее на более высоком уровне»

Наставник «Мотора» подвел итоги сезона-2020/21
Гандбол
07:57
Савукинас: «В следующем сезоне нам надо держать планку и преодолеть ее на более высоком уровне»
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.com
Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе клуба подвел итоги минувшего сезона для запорожского коллектива, а также рассказал о планах на будущее.

«Я думаю, это был не только для нашей команды, но и для спортивного мира сложный сезон. Ковидные дела, начавшиеся в начале прошлого года, не отпускали нас всех. И, скажем так, были вызовы что у нас, что у команд-соперников. Некоторые заболели – команда была отправлена на карантин, наши игры переносились. Другие команды тоже не избежали этого. Поэтому сезон был довольно сложный. Но, несмотря на все это, мы выкарабкались из этой ситуации и довольно успешно прошли весь путь и на международной арене, и во внутреннем чемпионате сделали то, что надо».


Довольны ли выступлением «Мотора» в Лиге чемпионов? Все ли поставленные задачи выполнила команда?

«Думаю, нельзя быть недовольным, когда команда выигрывает шесть игр, седьмая победа была для нас таким подарком из-за ситуации. Но шесть матчей ребята выиграли своими силами, своей отдачей и своими умениями. Это не может не радовать. И, конечно, может быть, в 1/8 финала нам где-то немножко не повезло – начало игры в Бресте, которая определила нашу неудачу в целом в этом раунде. Но тем не менее там есть очень много позитивных моментов – мы смогли увидеть в деле не только тех игроков, которые уже много лет играют важную роль в клубе, но и игроков, только включившихся в команду. Имею в виду Дмитрия Горигу и Ивана Бурзака. В некоторых матчах Тарас Миноцкий неплохо входил в игру, и это был очень важный опыт».


Сезон завершился, команда ушла в отпуск. С какими напутствиями отправляли ребят на отдых, какие задания давали команде на лето?

«В первую очередь напутствия такие, чтоб ребята, кому надо, подлечились, чтоб отдохнули физически и ментально. Потому как, я уже обращал внимание, сезон был сложный. И отдых нужен не только телу, но и голове. А потом уже ко второй части отпуска, как и в прошлом сезоне, наш тренер по физической подготовке вышлет каждому планы на индивидуальную работу, перед тем как мы соберемся вместе, ребята начнут заниматься самостоятельно».


Как дальше планируете построить работу клуба?

«Мы будем выходить с отпуска шестого июля. Недельку будем втягиваться, делать всякие медицинские тесты спортивные, потихоньку втягиваться в рабочий режим. А потом уже с 14-го по 24-е число мы планируем сделать командный сбор по ОФП в Запорожье».


Есть уже какие-то планы на следующий сезон?

«Я всегда ставлю перед собой и перед командой максимальные планы. А это стать на шажок лучше, чем мы были в этом году. И это всегда было моей работой. Так что, если в этом году мы можем много чему порадоваться, значит, следующий сезон нам надо держать планку и преодолеть ее на более высоком уровне, чтобы быть готовыми сделать следующий сезон еще лучше. Тогда мы будем расти не только индивидуально, но и всей командой вместе».


Напомним, запорожская команда в минувшем сезоне вновь стала чемпионом Суперлиги и завоевала Кубок Украины, а в Лиге чемпионов «Мотор» дошел до 1/8 финала турнира.
Владимир Кириченко
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Гинтарас Савукинас Мотор

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