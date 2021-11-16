Сборная Украины проведет два товарищеских матча с Данией

Поединки пройдут 27 и 28 ноября

Фото: ФГУ

Женская сборная Украины проведет два товарищеских матча против Дании. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Поединки пройдут 27 и 28 ноября датских городах Нюкебинг-Морс и Фредериксхавн.

Сборная Дании трижды побеждала на Олимпийских играх (1996, 2000 и 2004), была чемпионом мира (1997) и трижды становилась триумфатором на чемпионатах Европы (1994, 1996 и 2002).

На Евро-2020 датская команда заняла четвертое место. На чемпионатах мира датчанки не опускаются ниже девятого места уже шесть турниров подряд.

Напомним, недавно сборная Украины сенсационно обыграла Хорватию в матче отбора на чемпионат Европы-2022.