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Такого еще точно не было. Голкипера «Партизана» во время тренировки «принял» спецназ
Воислава Джорджевича обвиняют в жестком криминале
14:51
«Партизан» / Фото - FacebookТренировка сербского «Партизана» была неожиданно прервана спецназом, который вломился в тренировочный зал команды. Об этом сообщает 24rakomet.mk.
Молодой голкипер белградского коллектива Воислав Джорджевич был задержан по подозрению за участие в составе одной из крупнейших преступных группировок. Этот инцидент шокировал его товарищей по команде, а также друзей и семью.
Помимо вратаря «Партизана», были задержаны и другие участники группировки, некоторые из них пытались сбежать.
А пока напомним, что решающая стадия женского Кубка Украины среди женщин состоится 4-5 июня в Николаеве.
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