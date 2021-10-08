Андронов: «Мы вписали себя в историю: победить на выезде Хорватию – это очень хороший результат»
Тамара Смбатян: «У многих после игры с Хорватией были слезы на глазах»
Разыгрывающая сборной Украины – о триумфе в матче с бронзовым призером Евро-2020
8 октября 11:41
Женская сборная Украины по гандболу / Фото - ФГУРазыгрывающая сборной Украины Тамара Смбатян в интервью пресс-службе ФГУ поделилась эмоциями после невероятной выездной победы своей команды в матче 1-го тура квалификации Евро-2022 над сборной Хорватии (23:22).
«Мы боролись до конца, верили в себя, и у многих после игры были слезы на глазах. Это реально круто, что мы все на одной волне. Надо очень похвалить девушек, которые играли в защите во втором тайме. Все поверили, что мы можем это сделать и это эмоционально передалось всем. Мы чувствуем себя действительно как одна команда и на площадке, и вне ее, атмосфера – супер!».
«В первом тайме было трудно собраться с мыслями, ведь у нас было очень много удалений. Трудно было что-то наигрывать в нападении в такой ситуации, поскольку у нас обновленный еще не сыгранный коллектив. Но на сборах мы очень много работали над защитой и, мне кажется, это стало ключевым. Во втором тайме, когда было меньше изъятий и мы играли шесть на шесть, стало легче отталкиваться от игры в обороне и что-то наигрывать в нападении. В этот момент мы поверили в себя».
«У нас очень сильные соперники, мы будем бороться и посмотрим, что из этого получится. Если посмотреть на другие группы, то Польша играла с Литвой, Румыния – с Фарерскими островами. Нам в этом плане сложнее – на старте у нас два удивительно сильных соперника. Трудно говорить о будущем, но то, что мы будем бороться, это сто процентов».
Свой следующий матч отбора команда Украины проведет в Сумах 10 октября против действующих олимпийских чемпионок, сборной Франции. Эту встречу смотрите в прямом эфире XSPORT и на нашем сайте. Начало – 18:00.
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