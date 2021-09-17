Тренер «Порту»: «В конце мы получили контратаки от «Мотора» и, соответственно, проиграли матч»
Точный бросок Денисова вошел в топ-5 лучших голов по итогам первого тура Лиги чемпионов
Пятерка невероятных результативных действий в видеообзоре
14:31
Захар Денисов / Фото - handball.motorsich.comEHF на своем официальном YouTube-канале представила топ-5 голов первого тура мужской Лиги чемпионов.
Лучшим признан точный бросок разыгрывающего «Ольборга» Николая Лесе, поразившего ворота «Загреба».
Капитан и левый крайний «Мотора» Захар Денисов с заброшенным мячом в ворота «Порту» разместился на пятой позиции.
Топ-5 голов первого тура группового раунда Лиги чемпионов:
1.Николай Лесе («Ольборг»)
2.Никлас Экберг («Киль»)
3.Диего Симонет («Монпелье»)
4.Дика Мем («Барселона»)
5.Захар Денисов («Мотор»)
Напомним, В матче 1-го тура группового раунда турнира подопечные Гинтараса Савукинаса в напряженном поединке переиграли «Порту» со счетом 30:27.
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