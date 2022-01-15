Украина vs лучшая сборная XXI века. 15 января команда Биглера проведет свой второй матч на Евро-2022
Тренер сборной Франции: «Честно говоря, украинцы не должны создать нам слишком много проблем»
Эрик Мате назвал самого опасного игрока команды Биглера
15 января 13:45
Эрик Мате / Фото - imago-images.comАссистент главного тренера сборной Франции Гийома Жиля, Эрик Мате, поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Украины в рамках 2-го тура предварительного раунда Евро-2022.
Цитирует Мате ffhandball.fr.
«Для нас это неизвестный соперник, его спарринги перед турниром были отменены. Данных очень мало. Если смотреть на предыдущие встречи, то у украинцев произошло много изменений. Мягко говоря, с сербами они провели не лучший матч. Очень «щедро» украинцы действовали в обороне. Трудно поверить, что это их истинное лицо. Думаю, они обязательно повысят уровень игры в защите. Также в их сборной есть несколько хороших игроков, особенно выделю левого полусреднего Дмитрия Горигу, который обладает отличным броском. Слишком спокойный подход к этой встрече может оказаться ловушкой. Но, честно говоря, этот соперник не должен создать нам слишком много проблем».
Напомним, свой первый поединок на турнире украинцы проиграли сербам со счетом 23:31. Что касается Франции, то звездный коллектив уверенно разобрался с действующими вице-чемпионами Европы хорватами – 27:22.
Матч Франция – Украина в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Игра состоится на «Пик Арена» в Сегеде (Венгрия). Начало – в 19.00.
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