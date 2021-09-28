«Мотор» во втором туре Лиги чемпионов проиграл «Барселоне»
Тренер «Виве Кельце»: «Игру «Мотора» ведет дуэт Пуховский – Малашинскас. Это по-прежнему неудобная команда»
Кшиштоф Лиевски – о матче 3-го тура Лиги чемпионов
28 сентября 18:21
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.comТренер «Виве Кельце» Кшиштоф Лиевски прокомментировал предстоящий выездной матч в рамках 3-го тура Лиги чемпионов с «Мотором».
Цитирует Лиевски emkielce.pl.
«Костяк команды соперника не изменился. Игру ведет дуэт Пуховский – Малашинскас. Тренер Савукинас немного изменил тактику. Это по-прежнему неудобная команда, которая умеет играть в гандбол. Она победила в первом матче, но потом уступила «Барселоне». Знаем, что ключ к успеху также лежит в области психологии. В матче с «Динамо» из Бухареста у нас не было вратарской поддержки, в поединке с «Веспремом» она появилась. Очень рады возвращению Алекса Дуйшебаева. Сейчас главное, чтобы у нас не было проблем с травмами и мы могли играть в сильнейшем составе».
Поединок «Мотор» – «Виве Кельце» пройдет в Запорожье. Начало – в 19.45.
Ранее запорожский «Мотор» в матче 2-го тура Лиги чемпионов проиграл каталонской «Барселоне» со счетом 25:36.
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