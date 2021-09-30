«Мотор» в упорном матче уступил «Виве Кельце»
Тренер «Виве Кельце»: «Комок сегодня просто сделал из нас клоунов – отбил семь из девяти пенальти»
Талант Дуйшебаев – о победе своей команды над «Мотором»
30 сентября 16:57
Талант Дуйшебаев / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Виве Кельце» Талант Дуйшебаев в интервью пресс-службе запорожского клуба поделился эмоциями после гостевой победы своей команды в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Мотора» (26:25).
«Могу сказать, в конце мы имели чуть-чуть больше счастья, чем «Мотор», поэтому победили. Мы довольны, что везем домой два очка. Но я считаю, что было больше эмоций в течение матча, чем качественной игры. Обе команды хорошо сражались, ну и Геннадий Комок сегодня просто сделал из нас клоунов – отбил семь из девяти пенальти. Естественно было очень тяжело выиграть, когда не забиваешь столько чистых ситуаций. Могу признать, я доволен борьбой и хорошим настроем. И как я уже сказал, наша команда в более счастливом моменте, в концовке, вырвала победу. Поэтому я поздравляю своих ребят. Но естественно скажу «Мотору» и их тренеру – прекрасная борьба. Бились обе команды. Могу сказать, что с такими играми и с такими эмоциями зритель только выигрывает».
Своими эмоциями после матча поделился и наставник «Мотора» Гинтарас Савукинас.
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