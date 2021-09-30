Тренер «Виве Кельце»: «Комок сегодня просто сделал из нас клоунов – отбил семь из девяти пенальти»

Талант Дуйшебаев – о победе своей команды над «Мотором»



Талант Дуйшебаев / Фото - handball.motorsich.com Главный тренер «Виве Кельце» Талант Дуйшебаев в интервью пресс-службе запорожского клуба поделился эмоциями после гостевой победы своей команды в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Мотора»



«Могу сказать, в конце мы имели чуть-чуть больше счастья, чем «Мотор», поэтому победили. Мы довольны, что везем домой два очка. Но я считаю, что было больше эмоций в течение матча, чем качественной игры. Обе команды хорошо сражались, ну и Геннадий Комок сегодня просто сделал из нас клоунов – отбил семь из девяти пенальти. Естественно было очень тяжело выиграть, когда не забиваешь столько чистых ситуаций. Могу признать, я доволен борьбой и хорошим настроем. И как я уже сказал, наша команда в более счастливом моменте, в концовке, вырвала победу. Поэтому я поздравляю своих ребят. Но естественно скажу «Мотору» и их тренеру – прекрасная борьба. Бились обе команды. Могу сказать, что с такими играми и с такими эмоциями зритель только выигрывает».



Своими эмоциями после матча поделился и Гинтарас Савукинас.

Главный тренер «Виве Кельце»в интервьюзапорожского клуба поделился эмоциями после гостевой победы своей команды в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Мотора» (26:25) Своими эмоциями после матча поделился и наставник «Мотора»

Владимир Кириченко