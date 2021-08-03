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У сборной Украины солидное усиление. В тренерский штаб команды войдет титулованный специалист

Немецкий наставник приводил команду Польши к бронзе ЧМ-2015
Гандбол
3 августа 22:02
У сборной Украины солидное усиление. В тренерский штаб команды войдет титулованный специалист
Михаэль Биглер / Фото - sport.onet.pl
Опытный немецкий специалист Михаэль Биглер войдет в тренерский штаб мужской сборной Украины по гандболу. Об этом пресс-службе ФГУ сообщил исполняющий обязанности президента Федерации гандбола Украины Евгений Петрушевский.

По итогам обсуждения предложения о сотрудничестве с Федерацией гандбола Украины немецкий тренер дал положительный ответ.

Отметим, что Биглер работал со многими клубами немецкой Бундеслиги, возглавлял национальную сборную Польши, входил в тренерский штаб мужской команды Германии, а также работал с женской немецкой сборной. 

В 2015 году сборная Польши под руководством немца завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

А тем временем стали известны полуфинальные пары мужского гандбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.
Владимир Кириченко
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Теги

Мужская сборная Украины (гандбол)

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