Вьюник: «Мы хотим удивить своих соперников по группе на Евро-2022»
Ужас перед стартом Евро-2022. Лидер сборной Франции в шоке от санитарных условий в отеле Сегеда
Организаторы турнира не позаботились о должных санитарных мерах
11:40
Никола Карабатич / Фото - TwitterЗвездный левый полусредний сборной Франции Никола Карабатич высказал свое недовольство от условий проживания в отеле Сегеда (Венгрия), куда поселилась его команда перед стартом Евро-2022.
По его словам, организаторы не позаботились о должных санитарных мерах, чтобы участники турнира минимизировали риск заражения коронавирусом.
Цитирует француза handnews.fr.
«Мы были ошеломлены, если не сказать шокированы условиями проживания. Дома мы следовали строгому протоколу, чтобы не заразиться ковидом, и теперь прибываем в гостиницу, где полно клиентов без масок. Мы едим в тех же местах, что и другие гости отеля».
Французы стартуют на Евро-2022 13 января матчем с командой Хорватии. Также в этой группе сыграют сборные Сербии и Украины.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
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