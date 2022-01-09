Сборная Украины – большой аутсайдер первого матча на чемпионате Европы
XSPORT покажет чемпионат Европы. Расписание матчей сборной Украины
Турнир начнется 13 января
09 января 08:27
Фото: ФГУ
С 13 по 30 января в Венгрии и Словакии состоится мужской чемпионат Европы по гандболу, на котором выступит сборная Украины. Матчи турнира покажут телеканалы XSPORT и XSPORT+.
«Сине-желтая» команда попала в группу C к сборным Сербии, Франции и Хорватии.
Вашему вниманию расписание встреч сборной Украины:
13 января 2022. Сербия – Украина (начало – 19.00, Сегед, Венгрия), трансляция на XSPORT
15 января 2022. Франция – Украина (начало – 19.00, Сегед, Венгрия), трансляция на XSPORT
17 января 2022. Украина – Хорватия (начало – 19.00, Сегед, Венгрия), трансляция на XSPORT
Напомним, Украина является большим андердогом встречи против Сербии.