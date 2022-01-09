XSPORT покажет чемпионат Европы. Расписание матчей сборной Украины

Турнир начнется 13 января

Фото: ФГУ

С 13 по 30 января в Венгрии и Словакии состоится мужской чемпионат Европы по гандболу, на котором выступит сборная Украины. Матчи турнира покажут телеканалы XSPORT и XSPORT+.

«Сине-желтая» команда попала в группу C к сборным Сербии, Франции и Хорватии.

Вашему вниманию расписание встреч сборной Украины:

13 января 2022. Сербия – Украина (начало – 19.00, Сегед, Венгрия), трансляция на XSPORT

15 января 2022. Франция – Украина (начало – 19.00, Сегед, Венгрия), трансляция на XSPORT

17 января 2022. Украина – Хорватия (начало – 19.00, Сегед, Венгрия), трансляция на XSPORT

Напомним, Украина является большим андердогом встречи против Сербии.