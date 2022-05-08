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Відсторонення залишиться в силі. росії відмовили в апеляції

EHF покарало рф за війну в Україні
Гандбол
08 мая 22:56
Відсторонення залишиться в силі. росії відмовили в апеляції

Російські команди продовжать бути відсторонені

EHF, росії гандбол, новини гандболу

Апеляційний суд Європейської федерації гандболу залишив у силі рішення про відсторонення російських команд через війну в Україні

Відсторонення залишається в силі. росії відмовили в апеляції

EHF покарало рф за війну в Україні

Апеляційний суд Європейської федерації гандболу залишив у силі рішення про відсторонення російських команд через війну в Україні.

Федерація гандболу росії подала апеляцію через заборону участі своїх команд у континентальних турнірах під егідою Європейської федерації гандболу (EHF).

«Апеляційний комітет EHF підкреслює, що рішення першої інстанції залишається у силі, оскільки причини дискваліфікації набагато важливіші за участь російських команд у єврокубках. Крім того, поточна ситуація конфлікту між Росією та Україною не змінилася у порівнянні з моментом ухвалення попередніх заходів.

Відповідно, рішення Виконкому залишається у силі, а Російська федерація гандболу залишаються відстороненими від усіх турнірів, що проходять під егідою EHF».

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Європейська федерація гандболу відсторонили російські та білорусі команди від, а країнам було заборонено проводити змагання.

Зазначимо, росії раніше вдавалося виграти апеляції у кількох видах спорту через «дискримінацію».

Карен Агабекян
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