Відсторонення залишиться в силі. росії відмовили в апеляції

EHF покарало рф за війну в Україні

Російські команди продовжать бути відсторонені

EHF, росії гандбол, новини гандболу

Апеляційний суд Європейської федерації гандболу залишив у силі рішення про відсторонення російських команд через війну в Україні

Відсторонення залишається в силі. росії відмовили в апеляції

EHF покарало рф за війну в Україні

Апеляційний суд Європейської федерації гандболу залишив у силі рішення про відсторонення російських команд через війну в Україні.

Федерація гандболу росії подала апеляцію через заборону участі своїх команд у континентальних турнірах під егідою Європейської федерації гандболу (EHF).

«Апеляційний комітет EHF підкреслює, що рішення першої інстанції залишається у силі, оскільки причини дискваліфікації набагато важливіші за участь російських команд у єврокубках. Крім того, поточна ситуація конфлікту між Росією та Україною не змінилася у порівнянні з моментом ухвалення попередніх заходів. Відповідно, рішення Виконкому залишається у силі, а Російська федерація гандболу залишаються відстороненими від усіх турнірів, що проходять під егідою EHF».

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Європейська федерація гандболу відсторонили російські та білорусі команди від, а країнам було заборонено проводити змагання.

Зазначимо, росії раніше вдавалося виграти апеляції у кількох видах спорту через «дискримінацію».