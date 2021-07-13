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Вот это поворот. Савукинас может стать новым главным тренером мужской сборной Украины

Наставник «Мотора», вероятно, станет заменой ушедшему Степанцу

Гандбол
15:38
Вот это поворот. Савукинас может стать новым главным тренером мужской сборной Украины
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.com
Накануне стало известно, что Николай Степанец и его ассистенты Евгений Будко и Виктор Горбаха освободили должности в сборной Украины, несмотря на выход команды в финальную стадию Евро-2022.

Как сообщает Telegram-канал IGra_handball, инициатива расстаться с наставниками исходила от исполняющего обязанности президента ФГУ Евгения Петрушевского

Теперь на пост нового главного тренера сборной Украины претендует литовский специалист Гинтарас Савукинас, который ныне стоит у руля запорожского «Мотора».

Ранее Савукинас поделился мнением относительно попадания запорожской команды в групповой раунд Лиги чемпионов.
Владимир Кириченко
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Теги

Гинтарас Савукинас Мужская сборная Украины (гандбол) Мотор Николай Степанец

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