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Запорожье готово к гандболу. «Мотор» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

По две лучшие команды из каждой группы получат прямую путевку в четвертьфинал турнира
Гандбол
13:22
Запорожье готово к гандболу. «Мотор» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.com
Состоялась жеребьевка группового этапа мужской Лиги чемпионов сезона-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт EHF.

Действующий чемпион Украины запорожский «Мотор» попал в октет В. Среди старых знакомых подопечных Гинтараса Савукинаса «Барселона» и венгерский «Веспрем», с которыми они встречались в минувшем розыгрыше турнира.

Группа А: «Пик» (Венгрия), «Киль» (Германия), «Вардар» (Северная Македония), «Ольборг» (Дания), «Мешков Брест» (Беларусь), «Монпелье» (Франция), «Загреб» (Хорватия), «Эльверум» (Норвегия).

Группа В: ПСЖ (Франция), «Барселона» (Испания), «Порту» (Португалия), «Кельце» (Польша), «Фленсбург» (Германия), «Веспрем» (Венгрия), «Динамо» (Румыния), «Мотор» (Украина).

Групповой раунд будет проходить по круговой системе. После 14 туров по две лучшие команды каждой группы выйдут непосредственно в четвертьфинал, а команды, занявшие третье, четвертое, пятое и шестое места, будут участвовать в стыковых матчах.

Накануне стали известны даты четвертьфинальных поединков «Мотора» в SEHA-Лиге. Запорожский клуб сыграет со словацким «Татраном».
Владимир Кириченко
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Мотор Лига чемпионов (гандбол) Гинтарас Савукинас

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