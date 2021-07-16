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13-го августа стартует юбилейный Открытый кубок Донбасса

Большой хоккей вернется в Украину
Хоккей УХЛ
17:00
13-го августа стартует юбилейный Открытый кубок Донбасса
фото - ХК "Донбасс"

10-й юбилейный розыгрыш самого престижного предсезонного турнира Украины Открытого кубка Донбасса пройдет с 13 по 15 августа. Матчи турнира состоятся на дружковской арене «Альтаир».

В турнире примут участие 4 клуба: «Донбасс», «Мариуполь», «Кременчуг» и «Сокол».

Расписание матчей:

13 августа, пятница

«Сокол» – «Кременчуг»

«Донбасс» – «Мариуполь»

14 августа, суббота

«Мариуполь» – «Сокол»

«Кременчук» – «Донбасс»

15 августа, воскресенье

«Кременчук» – «Мариуполь»

«Донбасс» – «Сокол»

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Антон Кривенко
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Теги

Донбасс Сокол (Киев) ХК Мариуполь ХК Кременчуг

Комментарии 1

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16 июля 2021г. 17:19
Десь в ці дні планувалось розпочати Кубок України!? Його перенесуть чи взагалі відмінять?
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