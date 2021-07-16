«Сокол» выступит единой командой в сезоне-2021/22
13-го августа стартует юбилейный Открытый кубок Донбасса
Большой хоккей вернется в Украину
фото - ХК "Донбасс"
10-й юбилейный розыгрыш самого престижного предсезонного турнира Украины Открытого кубка Донбасса пройдет с 13 по 15 августа. Матчи турнира состоятся на дружковской арене «Альтаир».
В турнире примут участие 4 клуба: «Донбасс», «Мариуполь», «Кременчуг» и «Сокол».
Расписание матчей:
13 августа, пятница
«Сокол» – «Кременчуг»
«Донбасс» – «Мариуполь»
14 августа, суббота
«Мариуполь» – «Сокол»
«Кременчук» – «Донбасс»
15 августа, воскресенье
«Кременчук» – «Мариуполь»
«Донбасс» – «Сокол»
Следите за всеми трансферами украинского хоккея вместе с XSPORT.
Комментарии 1