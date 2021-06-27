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Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется

Следите вместе с нами за летней трансферной кампанией
Хоккей УХЛ
16:23
Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется
Арена в Краматорске/Фото: Facebook ХК Краматорск

В этой новости будут отображены все игроки и тренеры, переподписавшие контракты со своими клубами, новички, а также все подтвержденные переходы между командами чемпионата Украины.

Следим за трансферными новостями клубов УХЛ вместе!

«Донбасс» (Донецк)

Продлили контракты

Павел Микульчик (главный тренер) – контракт по схеме 2+1

Андрей Сигарев (нападающий) – контракт на 2 года

Максим Разумов (нападающий) – контракт на 2 года

Богдан Дьяченко (вратарь) – контракт на 2 года

Пришли

Михаил Стефанович (нападающий) – предыдущий клуб «Юность» (Минск, Беларусь)

Янис Ворис (вратарь) – контракт на 1 год, предыдущий клуб «Динамо» (Рига, КХЛ)

Феликс Морозов (нападающий) – контракт на 2 года, предыдущий клуб «Сокол»

Виталий Андрейкив (защитник) – контракт на 2 года, предыдущий клуб «Сокол»

Дмитрий Даниленко (нападающий) – контракт на 2 года, предыдущий клуб «Белый Барс»

Ушли

Алексей Кожевников (защитник) – перешел в «Рязань» (ВХЛ)

Егор Журавлев (защитник) – перешел в «Южный Урал» (Орск, ВХЛ)

«Сокол» (Киев) 

Продлили контракты

Дмитрий Кубрицкий (вратарь) – контракт на 3 года

Денис Гончаренко (нападающий) – контракт на 3 года

Даниил Коржилецкий (нападающий) – контракт на 1 год

Антон Рубан (нападающий) – контракт на 3 года

Ушли

Георгий Дубровский (вратарь) – перешел в «Омские Крылья» (ВХЛ)

Павел Голубич (защитник)

Феликс Морозов (нападающий) – перешел в «Донбасс»

Виталий Андрейкив (защитник) – перешел в «Донбасс»

«Кременчуг»

Ушел

Вячеслав Новицкий (вратарь) – перешел в «Омские Крылья» (ВХЛ)

«Днепр» (Херсон)

Ушел

Александр Каракулько (нападающий)

«Краматорск»

Ушли

Денис Короваев (вратарь) – перешел в «Мариуполь»

Руслан Ромащенко (нападающий) – завершил карьеру

«Мариуполь»

Продлили контракты

Вадим Мазур (нападающий)

Денис Мостовой (нападающий)

Александр Филимонов (защитник)

Пришел

Денис Короваев (вратарь) – контракт на 1 год, предыдущий клуб «Краматорск»

Ушли

Ильяс Гафиуллин (вратарь) – перешел в «Зауралье» (Курган, ВХЛ)

Кирилл Бондаренко (нападающий)

Никита Коваленко (нападающий) – перешел в Söderhamn/Ljusne HC (Швеция 4)

«Ледяные Волки» (Киев)

Ушел

Демид Лучников (защитник) – перешел в «Ермак» (Ангарск, ВХЛ)

Наши за границей

Игорь Мережко (защитник) – контракт на 1 год с «Рубином» (Тюмень, ВХЛ)

Денис Архипенко (нападающий) перешел из Team Maryland (EHL) в King’s College (NCAA III)

Александр Сукманский
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

трансферы Донбасс Сокол (Киев) ХК Кременчуг ХК Мариуполь ХК Краматорск Белый Барс Ледяные Волки Днепр (Херсон)

Комментарии 1

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27 июня 2021г. 17:14
Респект за табличку! Буде цікаво подивитись на формування команд!
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