Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется
В этой новости будут отображены все игроки и тренеры, переподписавшие контракты со своими клубами, новички, а также все подтвержденные переходы между командами чемпионата Украины.
Следим за трансферными новостями клубов УХЛ вместе!
«Донбасс» (Донецк)
Продлили контракты
Павел Микульчик (главный тренер) – контракт по схеме 2+1
Андрей Сигарев (нападающий) – контракт на 2 года
Максим Разумов (нападающий) – контракт на 2 года
Богдан Дьяченко (вратарь) – контракт на 2 года
Пришли
Михаил Стефанович (нападающий) – предыдущий клуб «Юность» (Минск, Беларусь)
Янис Ворис (вратарь) – контракт на 1 год, предыдущий клуб «Динамо» (Рига, КХЛ)
Феликс Морозов (нападающий) – контракт на 2 года, предыдущий клуб «Сокол»
Виталий Андрейкив (защитник) – контракт на 2 года, предыдущий клуб «Сокол»
Дмитрий Даниленко (нападающий) – контракт на 2 года, предыдущий клуб «Белый Барс»
Ушли
Алексей Кожевников (защитник) – перешел в «Рязань» (ВХЛ)
Егор Журавлев (защитник) – перешел в «Южный Урал» (Орск, ВХЛ)
«Сокол» (Киев)
Продлили контракты
Дмитрий Кубрицкий (вратарь) – контракт на 3 года
Денис Гончаренко (нападающий) – контракт на 3 года
Даниил Коржилецкий (нападающий) – контракт на 1 год
Антон Рубан (нападающий) – контракт на 3 года
Ушли
Георгий Дубровский (вратарь) – перешел в «Омские Крылья» (ВХЛ)
Павел Голубич (защитник)
Феликс Морозов (нападающий) – перешел в «Донбасс»
Виталий Андрейкив (защитник) – перешел в «Донбасс»
«Кременчуг»
Ушел
Вячеслав Новицкий (вратарь) – перешел в «Омские Крылья» (ВХЛ)
«Днепр» (Херсон)
Ушел
Александр Каракулько (нападающий)
«Краматорск»
Ушли
Денис Короваев (вратарь) – перешел в «Мариуполь»
Руслан Ромащенко (нападающий) – завершил карьеру
«Мариуполь»
Продлили контракты
Вадим Мазур (нападающий)
Денис Мостовой (нападающий)
Александр Филимонов (защитник)
Пришел
Денис Короваев (вратарь) – контракт на 1 год, предыдущий клуб «Краматорск»
Ушли
Ильяс Гафиуллин (вратарь) – перешел в «Зауралье» (Курган, ВХЛ)
Кирилл Бондаренко (нападающий)
Никита Коваленко (нападающий) – перешел в Söderhamn/Ljusne HC (Швеция 4)
«Ледяные Волки» (Киев)
Ушел
Демид Лучников (защитник) – перешел в «Ермак» (Ангарск, ВХЛ)
Наши за границей
Игорь Мережко (защитник) – контракт на 1 год с «Рубином» (Тюмень, ВХЛ)
Денис Архипенко (нападающий) перешел из Team Maryland (EHL) в King’s College (NCAA III)
Комментарии 1