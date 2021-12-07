8 декабря в Украине стартует Суперлига по хоккею

Титульный партнер Лиги - Parimatch Ukraine

Фото: уперлига

Уже завтра, 8 декабря, в Краматорске стартует дебютный сезон хоккейной Суперлиги Украины. В первой встрече сойдутся «Донбасс» и «Краматорск». Также участие в розыгрыше чемпионата примут «Альтаир» (Дружковка), «Белый Барс» (Белая Церковь), «Мариуполь» (Мариуполь) и СК «Сокол» (Киев).

Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 30 матчей, а финальный матч сезона состоится 14 апреля.

Титульным партнером Хоккейной Суперлиги Украины стала компания Parimatch Ukraine. Первый легальный букмекер не первый год сотрудничает с украинским хоккеем, реализовав массу ярких и интересных проектов, которые дали толчок к популяризации этого вида спорта в Украине.

Генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов отметил:

- Несмотря на все трудности, сезон состоится и подарит всем нашим болельщикам массу ярких игр. Я рад, что к нам присоединятся «Альтаир» и СК «Сокол». Наслышан, что эти клубы готовы дать бой лидерам и уверен, что у них это получится.

Напомним, что перед стартом сезона Суперлиги в Мариуполе состоялся турнир «Кубок Азовского моря». За главный трофей с 3 по 5 декабря соревновались «Белый Барс», «Донбасс», «Краматорск» и «Мариуполь». «Мариуполь» оставил трофей дома, выиграв в финале у «Донбасса».