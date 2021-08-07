«Донбасс» сыграет на Мемориале Павла Забойника
Американский защитник Смерек прибыл в расположение «Донбасса»
24-летний хоккеист вскоре проведет первую тренировку в рядах чемпиона Украины
Джейлен Смерек / Фото - FacebookНынешним летом ХК «Донбасс» подписал соглашение с 24-летним американским защитником Джейленом Смереком. Об этом сообщает Facebook-аккаунт донецкого клуба.
7 августа Смерек прибыл в расположение чемпиона Украины.
Дебютрую тренировку в составе команды Павла Микульчика американский хоккеист проведет уже в понедельник, 9 августа.
Напомним, контракт американца с донецким клубом рассчитан на 1 год.
Прошлый сезон Смерек провел, защищая цвета «Тусон Роудраннерс». В 17-ти матчах заработал 6 очков (2+4) при коэффициенте полезности «+2».
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