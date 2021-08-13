Австрийский гранд с тренером-чемпионом мира и французский гегемон. «Донбассу» в ХЛЧ будет противостоять россыпь звезд

Представляем соперников команды Павла Микульчика по групповому этапу

Превью

«Донбасс» сыграет первый матч в ХЛЧ 3 сентября / Фото - twitter.com/championshockey

Уже 3 сентября чемпион Украины «Донбасс» проведет свой первый матч в хоккейной Лиге чемпионов, на льду Дворца спорта в Киеве сыграв против датского «Рунгстеда». Также соперниками команды Павла Микульчика по группе G будет французский «Руан» и датский «Клагенфурт».

До старта турнира остается совсем немного времени, поэтому XSPORT.ua подробнее знакомит читателей с командами, с которыми «Донбасс» будет оспаривать место в плей-офф главного евротурнира.

«Клагенфурт» (Австрия)

Основан в 1909 г.

32-кратный чемпион Австрии (1934, 1935, 1952, 1955, 1960, 1964-1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1985-1988, 1991, 2000, 2001, 2004, 2009, 2013, 2019, 2021)

В сезоне-2020/21 – чемпион ICEHL

План предсезонной подготовки:

19 августа

«Слован» - «Клагенфурт»

21 августа

«Дукла» - «Клагенфурт»

22 августа

«Олимпия» - «Клагенфурт»

«Клагенфурт» является самым именитым и самым успешным клубом в истории австрийского хоккея. Атлетический клуб «Клагенфурт» был основан еще перед Первой мировой войной – в 1909-м году, – но хоккейная команда в рамках клуба появилась уже после распада Австро-Венгрии – в 1923-м. В 1934-м году «Клагенфурт» впервые в истории выиграл чемпионат Австрии, став первым чемпионом страны не из Вены. С тех пор «Клагенфурт» стал гегемоном австрийского хоккея, и последнее чемпионство в сезоне-2020/21 стало для команды уже 32-м в истории.

На протяжении многих лет «Клагенфурт» успешно выступает и на международной арене и даже участвовал в первом розыгрыше Кубка Европейских чемпионов в 1966 году. Уже через три года австрийцы дошли до финала этого турнира, но проиграли «Комете» из Брно. Всего в хоккейном КЕЧ «Клагенфурт» играл 16 раз.

Среди соперников по группе G «Клагенфурт» – самый опытный и по количеству выступлений в Лиге чемпионов. Предстоящий сезон станет для австрийской команды уже четвертым в этом турнире, однако своего дебютного выхода в плей-офф они продолжают ждать. Несмотря на громкие победы над швейцарским «Цюрихом», финской «Таппарой» и норвежским «Фриск Аскером» в минувших сезонах, финишировать выше третьего места «Клагенфурту» ни разу не удавалось.

Главная звезда «Клагенфурта» – ее главный тренер. 54-летний финский специалист Петри Матикайнен стал чемпионом мира в 2011-м году в качестве ассистента Юкки Ялонена вместе со сборной Финляндии, после чего два сезона возглавлял омский «Авангард» в КХЛ. Предстоящий сезон станет для Матикайнена уже четвертым у руля «Клагенфурта».

Петри Матикайнен / Фото - EC-KAC

Среди игроков стоит выделить 34-летнего вратаря сборной Дании Себастьяна Дама, сыгравшего все семь матчей своей команды на последнем чемпионате мира в Риге. В минувшем сезоне австрийской лиги он отражал свыше 93% бросков и пропускал всего 1,81 шайбы в среднем за игру.Учитывая молодость и неопытность сменщиков, скорее всего, Дам будет выходить в старте во всех матчах в ЛЧ. Единственная проблема в том, что он, как и еще шесть игроков «Клагенфурта», с 26 по 29 августа будет играть в составе своей национальной сборной в Олимпийской квалификации, и это, безусловно, серьезная головная боль для Матикайнена.

Самым именитым игроком линии обороны «Клагенфурта» является 32-летний канадец Пол Постма, который провел больше 200 матчей в НХЛ в составе «Атланты», «Виннипега» и «Бостона», а в Европе сыграет уже пятый сезон после выступлений за «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» в КХЛ и «Лугано» в Швейцарии. В прошлом сезоне чемпионата Австрии атакующий защитник набирал больше очка за игру – 22 (8+14) в 20 матчах.

Главной ударной силой «Клагенфурта» является тоже канадец – 32-летний Ник Питерсен. Его 50 (20+30) очков в 48-ми матчах – пятый показатель в регулярном чемпионате, но в плей-офф он был просто неудержим – 23 (10+13) очков в 15-ти матчах. Его партнер по звену словенец Рок Тичар, поигравший за свою карьеру не только в сильнейших европейских чемпионатах, но и на Олимпийских играх, стал вторым бомбардиром и в регулярке, и в плей-офф, так что с этой парой нападающих у соперников будет больше всего проблем.

В целом же костяк состава «Клагенфурта» состоит из австрийских игроков, но точечные усиления легионерами позволяют рассчитывать команде Матикайнена на успешную еврокампанию.

«Руан» (Франция)

Основан в 1970 г.

2-кратный обладатель Континентального кубка IIHF (2012, 2016)

16-кратный чемпион Франции (1990, 1992-1995, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010-2013, 2016, 2018, 2021)

В сезоне-2020/21 – чемпион Ligue Magnus

План предсезонной подготовки:

19 августа

«Руан» – Шо-де-Фон»

20 августа

«Руан» – «Фрибур-Готтерон»

22 августа

«Руан» – «Лозанна»

27 августа

«Руан» – «Амьен»

28 августа

«Руан» – «Сержи Понтуаз»

29 августа

«Руан» – «Спишска-Нова-Вес»

Будущий сезон для французского «Руана» станет уже третьим в Лиге чемпионов, и «драконы» – единственные, кому удавалось добраться до матчей на вылет в главном евротурнире. В сезоне-2018/19 они стали вторыми в группе и впервые вышли в плей-офф, но в 1/8 финала уступили «Зальцбургу».

Уже спустя три года после своего основания «Руан» поднялся в элитный дивизион чемпионата Франции и с того времени является одним из гегемонов местного хоккея. Первый чемпионский титул «Руан» выиграл в 1990 году, с того времени еще целых 15 раз становясь победителем чемпионата Франции, в том числе, и в последнем сезоне.

За последние годы «драконы» успели хорошо себя зарекомендовать не только на внутренней, но и на международной арене, выиграв два Континентальных Кубка, неоднократно пересекаясь в этом турнире и с «Донбассом».

«Руан» известен не только своими успешными выступлениями, но и опекой образовательных и социальных проектов. Клуб поддерживает школу развития юных хоккеистов, в частности, занимаясь их академическим образованием, а также организовал проект для посещения своих домашних матчей людьми, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Уже седьмой сезон подряд «Руан» начнет под руководством французского тренера Фабриса Ленри, который уже трижды приводил команду к титулу чемпиона. Костяк «драконов» состоит из опытных французских хоккеистов, но при этом большую роль играет и группа канадских легионеров.

Фабрис Ленри / Фото - DRAGONS DE ROUEN

Лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне стал 31-летний канадец Николя Дешам, успевший сыграть три матча в НХЛ за «Вашингтон» и имеющий большой опыт выступлений в АХЛ. Но перед стартом сезона он перебрался в «Гренобль», поэтому бремя лидерства взвалится на плечи известного по выступлениям на чемпионатах мира за сборную Франции Энтони Гуттига, который в минувшем сезоне в гонке бомбардиров отстал всего на два очка от Дешама.

Также прогресса стоит ожидать от 19-летнего Квентина Томасино, который успел себя хорошо зарекомендовать на молодежном уровне и был одним из лидеров сборной Франции на чемпионате мира U-20 в Киеве еще два года назад.

Защита «Руана» всецело собрана из опытных игроков во главе с 29-летним защитником сборной Франции Флорианом Шакаишвили, на счету которого шесть чемпионатов мира в элитном дивизионе. Также обращает на себя внимание фигура 36-летнего Марка Флада, который в свое время провел 40 матчей в НХЛ, а также много поиграв в Европе в КХЛ, Финляндии и Австрии.

На протяжении последних сезонов безоговорочным первым номером команды является вратарь сборной Словении Матия Пинтарич. За время выступлений в «Руане» процент его отраженных бросков не опускался ниже 92%, а в последнем чемпионате достиг космических 93,8%.

«Рунгстед» (Дания)

Основан в 1941 г.

5-кратный чемпион Дании (1955, 1963, 2002, 2019, 2021)

В сезоне-2020/21 – чемпион Metal Ligaen

План предсезонной подготовки:

14 августа

«Рунгстед» – «Родовре»

17 августа

«Рунгстед» – «Херлев»

20 августа

«Рунгстед» – «Вастервик»

24 августа

«Родовре» – «Рунгстед»

Датский «Рунгстед» был основан в самый разгар Второй мировой войны – 1 января 1941 года – и является одним из старейших хоккейных клубов страны. На протяжении большей части своей истории «Рунгстед» выступал в элитном дивизионе чемпионата Дании, покидая его считанные разы. Будущий соперник «Донбасса» – один из грандом датского хоккея, в каждом сезоне команда претендует на наивысшие места и регулярно выходит в плей-офф, но до чемпионского титула добиралась только пять раз, последний из которых – в сезоне-2020/21.

Под руководством шведского специалиста Эрика Ялмарссона «Рунгстед» дважды стал чемпионом Дании за три последних сезона. Сильная сторона команды во главе со шведом – атака. В сезоне-2018/19 «Рунгстед» выиграл регулярный чемпионат, забросив рекордные 149 шайб в 40-ка матчах, а в финале не оставил шансов «Сендерюйске». В последнем сезоне «Олени» снова стали первыми в регулярке, а в финале одолели «Ольборг» со счетом 4:2.

Эрик Ялмарссон / Фото - Rungsted Seier Capital

Для «Рунгстеда» грядущий сезон Лиги чемпионов станет вторым в истории. Два года назад они не смогли преодолеть групповой этап, выиграв только один из шести матчей, в последнем туре на домашней площадке переиграв финскую «Хямеэнлинну».

Состав команды собран преимущественно из датских хоккеистов. Главная звезда – 33-летний крайний нападающий Никлас Хардт, широко известный по своим выступлениям за сборную Дании на чемпионатах мира (в его активе десять мировых первенств в элите!). В последнем сезоне он стал четвертым бомбардиром команды, набрав 53 (26+27) очков в регулярном чемпионате и 12 (8+4) в плей-офф.

Лучшим же по результативности стал швед Маттиас Перссон (58 очков в регулярке и 16 в плей-офф). 36-летний соотечественник главного тренера будет играть за «Рунгстед» уже пятый сезон подряд, являясь одним из самыхопытных игроков команды.

На позицию первого вратаря перед новым сезоном «Рунгстед» финна Вилле Колппанена, который три сезона провел в КХЛ в составе «Нефтехимика», а также защищал цвета шведского «Регле» и финского «Ильвеса». Правда, в последних сезонах Колппанен играл немного и отправлялся в аренду во вторую финскую лигу, но в 28- лет он еще может перезапустить карьеру в другом чемпионате.

Расписание матчей группы G:

1-й тур

Пятница, 3 сентября

«Донбасс» – «Рунгстед»

«Клагенфурт» – «Руан»

2-й тур

Воскресенье, 5 сентября

«Донбасс» – «Руан»

«Клагенфурт» – «Рунгстед»

3-й тур

Четверг, 9 сентября

«Руан» – «Донбасс»

«Рунгстед» – «Клагенфурт»

4-й тур

Суббота, 11 сентября

«Рунгстед» – «Донбасс»

«Руан» – «Клагенфурт»

5-й тур

Среда, 6 октября

«Донбасс» – «Клагенфурт»

«Руан» – «Рунгстед»

6-й тур

Вторник, 12 октября

«Рунгстед» – «Руан»

Среда, 13 октября

«Клагенфурт» – «Донбасс»

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