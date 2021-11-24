«Белый Барс» в знак солидарности с «Донбассом» и «Краматорском» снимется с УХЛ
«Белый Барс» официально объявил о прекращении участия в УХЛ
Команда из Белой Церкви присоединилась к трем клубам
Белоцерковский «Белый Барс» опубликовал официальное заявление о прекращении выступлений в Украинской хоккейной лиге.
«Хоккейный клуб «Белый Барс» прекращает участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 21/22. Такое решение было принято в знак солидарности с другими украинскими клубами.
О возможности такого развития событий в случае применения санкций к клубам «Донбасс» и «Краматорск» руководство ХК «Белый Барс» сообщил офис ФХУ письмом от 23-11-2021 года».
Теперь «Белый Барс» планирует выступать в новосозданой Суперлиге.
Напомним, ранее дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины снял с чемпионата Украины «Донбасс» и «Краматорск». Затем выступления в УХЛ прекратил «Мариуполь».