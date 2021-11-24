«Белый Барс» в знак солидарности с «Донбассом» и «Краматорском» снимется с УХЛ
«Мариуполь» снялся с чемпионата УХЛ
Приазовцы сделали это в знак солидарности с «Донбассом» и «Краматорском»
Фото: пресс-служба Мариуполя
ХК «Мариуполь» объявил о решении сняться с чемпионата УХЛ.
Приазовцы сделали это в знак солидарности с «Донбассом» и «Краматорском», которых дисквалифицировала Федерация хоккея Украины.
Также в клубе сообщили, что теперь будут выступать в хоккейной Суперлиге.
Напомним, ранее о снятии с чемпионата Украины объявил «Белый Барс».