Бирюков: «Я из «Донбасса» уходить не собираюсь. Сигарев – тоже»

Форварда все устраивает в донецком клубе

Фото: ХК Донбасс

Форвард «Донбасса» Андрей Бирюков заявил, что слухи об уходе из команды его и Андрея Сигарева не имеют под собой никаких оснований.

Появилась информация, что легионеры «Донбасса» «начали подыскивать себе варианты трудоустройства за пределами Украины». Как можешь прокомментировать?

Нет, это не правда. Ни я, ни Андрей Сигарев, за него тоже могу сказать, никуда не собираемся, потому что нас все здесь устраивает и у нас контракты с «Донбассом». Те, кто это пишут, просто хотят раскачать ситуацию. Возможно, им это выгодно.

В комментариях даже писали, что ты уже покинул расположение «Донбасса»…

Конечно, это не так. Я пропустил товарищескую игру с «Мариуполем» по семейным причинам, но я нахожусь сейчас дома и не собираюсь никуда уезжать.

Также в этой заметке шла речь, что у игроков «нет гарантий, будут ли продлены контракты в нынешних клубах». Ты уже три сезона в составе донецкой команды, были ли случаи, когда «Донбасс» не выполнял условий контрактов или обещаний?

Нет, никогда и близко такого не было. Поэтому я и не собираюсь никуда уходить. Меня и мою семью здесь все полностью устраивает.

Какое настроение внутри команды сейчас?

Рабочая атмосфера сейчас. Ждем начало нового чемпионата, старта новой лиги. Настроение только позитивное рабочее. Сейчас мы готовимся к турниру в Мариуполе, а там уже не так много времени остается до старта самого чемпионата. У нас команда в оптимальной состоянии, поэтому ничего особенного нам в рамках подготовки и не нужно делать.

Напомним, «Донбасс» в рамках подготовки к выступлению в Суперлиге обыграл «Мариуполь».