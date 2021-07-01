Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 3:1 Окончен
нет важных матчей

Благой: «Мы будем бороться как минимум за призовые места»

Роман уже начал готовиться к сезону

Хоккей УХЛ
19:40
Благой: «Мы будем бороться как минимум за призовые места»
Роман Благой / Фото: УХЛ

33-летний украинский ветеран Роман Благой рассказал о своем переходе из «Белого Барса» в «Мариуполь», прошлом сезоне и молодежи из Белой Церкви.

О приглашении в «Мариуполь».

«Позвонил Сергей Владимирович Витер и предложил перейти в «Мариуполь». Тренер сказал, что на следующий сезон будет собираться боевой состав и он нас с Серегой Бабинцом в нем видит. Плюс нам предложили хорошие условия, поэтому я принял решение поменять клуб».

О связке с Сергеем Бабинцом.

«Мы с Сережей довольно давно играем вместе. Поэтому да, для нас это огромный плюс. Да и для команды, я думаю, это будет хорошо. Мы знаем что друг от друга ожидать, помогаем друг другу, а следовательно и клубу, в котором играем».

О том, чего не хватило «Белому Барсу» в прошлом сезоне.

«Я думаю, что не хватило еще 3-4 опытных хоккеиста, которые показывали бы стабильную игру на протяжении долгого времени».

О том, как повлияло на игру белоцерковцев долгое отсутствие Бабинца и Даниленко из-за травм.

«Конечно, это сильно повлияло. «Белому Барсу» не хватало опытных игроков – их и так не сильно много в клубе. Без сомнений, у нас в команде было много перспективной молодежи, но они не всегда показывали стабильную игру.

Даже если посмотреть по чемпионату, то после выхода Сережи из лазарета, появилось больше побед, больше зрелищных игр и у нас что-то более-менее стало получаться».

Об ожиданиях от предстоящего сезона.

«Я думаю, что мы будем бороться как минимум за призовые места. Так что планка у нас побеждать, побеждать и только побеждать».

О межсезонье.

«Да, уже начал готовиться к будущему сезону. Сейчас у нас от Федерации есть тренировки с Олегом Задоенко – тренером по физподготовке. Так что мы два раза в неделю тренируемся в тренажерном зале по специальной программе. Так вот и готовимся к старту нового сезона».

Напомним, ранее Благой вместе с Сергеем Бабинцом перешел из «Балого Барса» в «Мариуполь».

Источник: УХЛ Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ХК Мариуполь Роман Благой

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Мариуполь» подписал двух хоккеистов «Белого Барса», а также продлил лучшего бомбардира
«Мариуполь» подписал двух хоккеистов «Белого Барса», а также продлил лучшего бомбардира
Хоккей УХЛ
28 июня 21:29
Один из лучших вратарей УХЛ сменил клуб. Короваев подписал контракт с «Мариуполем»
Один из лучших вратарей УХЛ сменил клуб. Короваев подписал контракт с «Мариуполем»
Хоккей УХЛ
26 июня 10:14
Фонд Бориса Колесникова открыл первый в Украине летний детский лагерь на льду
Фонд Бориса Колесникова открыл первый в Украине летний детский лагерь на льду
Хоккей УХЛ
2 июня 10:34

Новости: Хоккей

Благой: «Мы будем бороться как минимум за призовые места»
Благой: «Мы будем бороться как минимум за призовые места»
УХЛ
19:40
У «Краматорска» новый главный тренер – Олег Тимченко
У «Краматорска» новый главный тренер – Олег Тимченко
УХЛ
18:59
Экс-защитник «Сокола» будет выступать в «Могилеве»
Экс-защитник «Сокола» будет выступать в «Могилеве»
УХЛ
16:28
Исполнительный директор УХЛ: «Из 168 матчей регулярного чемпионата 70 закончились с разницей в одну шайбу»
Исполнительный директор УХЛ: «Из 168 матчей регулярного чемпионата 70 закончились с разницей в одну шайбу»
УХЛ
14:58
«Как два судьи это упустили???» Болельщики негодуют из-за подлого фола Кучерова в финале Кубка Стэнли
Послесловие «Как два судьи это упустили???» Болельщики негодуют из-за подлого фола Кучерова в финале Кубка Стэнли
НХЛ
13:47
«Тампа» удвоила преимущество над «Монреалем» в финальной серии Кубка Стэнли
«Тампа» удвоила преимущество над «Монреалем» в финальной серии Кубка Стэнли
НХЛ
07:20
«Сокол» узнал соперников по Континентальному кубку
«Сокол» узнал соперников по Континентальному кубку
УХЛ
30 июня 21:42
Защитник «Сокола» выбран под третьим номером драфта CHL
Защитник «Сокола» выбран под третьим номером драфта CHL
УХЛ
30 июня 21:26
Бывший форвард «Кременчуга»: «По уровню УХЛ сопоставима с чемпионатом Беларуси»
Бывший форвард «Кременчуга»: «По уровню УХЛ сопоставима с чемпионатом Беларуси»
УХЛ
30 июня 15:41
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости