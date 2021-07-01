Благой: «Мы будем бороться как минимум за призовые места»

Роман уже начал готовиться к сезону





Роман Благой / Фото: УХЛ

33-летний украинский ветеран Роман Благой рассказал о своем переходе из «Белого Барса» в «Мариуполь», прошлом сезоне и молодежи из Белой Церкви.



О приглашении в «Мариуполь».

«Позвонил Сергей Владимирович Витер и предложил перейти в «Мариуполь». Тренер сказал, что на следующий сезон будет собираться боевой состав и он нас с Серегой Бабинцом в нем видит. Плюс нам предложили хорошие условия, поэтому я принял решение поменять клуб».

О связке с Сергеем Бабинцом.

«Мы с Сережей довольно давно играем вместе. Поэтому да, для нас это огромный плюс. Да и для команды, я думаю, это будет хорошо. Мы знаем что друг от друга ожидать, помогаем друг другу, а следовательно и клубу, в котором играем».

О том, чего не хватило «Белому Барсу» в прошлом сезоне.

«Я думаю, что не хватило еще 3-4 опытных хоккеиста, которые показывали бы стабильную игру на протяжении долгого времени».

О том, как повлияло на игру белоцерковцев долгое отсутствие Бабинца и Даниленко из-за травм.

«Конечно, это сильно повлияло. «Белому Барсу» не хватало опытных игроков – их и так не сильно много в клубе. Без сомнений, у нас в команде было много перспективной молодежи, но они не всегда показывали стабильную игру. Даже если посмотреть по чемпионату, то после выхода Сережи из лазарета, появилось больше побед, больше зрелищных игр и у нас что-то более-менее стало получаться».

Об ожиданиях от предстоящего сезона.

«Я думаю, что мы будем бороться как минимум за призовые места. Так что планка у нас побеждать, побеждать и только побеждать».

О межсезонье.

«Да, уже начал готовиться к будущему сезону. Сейчас у нас от Федерации есть тренировки с Олегом Задоенко – тренером по физподготовке. Так что мы два раза в неделю тренируемся в тренажерном зале по специальной программе. Так вот и готовимся к старту нового сезона».

Напомним, ранее Благой вместе с Сергеем Бабинцом перешел из «Балого Барса» в «Мариуполь».