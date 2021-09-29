Благой – о Денискине: «Я не знаю, что у человека в голове, что он публично позволил себе сделать такой жест»
Опытный хоккеист «Мариуполя» Роман Благой поделился мнением о поведении нападающего «Кременчуга» Андрея Денискина, который ранее позволил себе расистский жест в адрес игрока «Донбасса» Джейлена Смерека:
«Это недопустимо в нашем мире. Я не знаю, что у человека в голове, что он публично позволил себе сделать такой жест. Этим поступком он дискредитирует не только себя, но и многих хоккеистов, потому что информация полетела по миру и даже к некоторым ребятам за океаном, из-за того, что у них там молва о чемпионате Украины, начались некоторые вопросы.
Хоккей – такая игра, где порой бывает сложно сдерживать эмоции. Но это не значит, что нужно выплескивать все самое не хорошее, что у тебя есть. Существует много способов на льду доказать отстоять свое: подраться, потолкаться, гол забить.
Этим поступком он дискредитирует не только себя, но, мало того, что украинских хоккеистов, но еще весь украинский народ. Я видел, что на российских пропагандистких передачах появилась уже эта ситуация. Ею пытаются воспользоваться и показать, как будто у нас здесь живут необразованные, невоспитанные люди».
ФХУ уже дисквалифицировала Денискина, однако «Донбасс» просит пересмотреть длительность отстранения.