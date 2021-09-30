ХК «Донбасс»: «Требуем пересмотреть решение по дисквалификации Денискина»

Дончане считают, что игрок «Кременчуга» слишком легко отделался

Фото: ХК «Донбасс»

Накануне Федерация хоккея Украины приняла решение дисквалифицировать форварда «Кременчуга» Андрея Денискина на 3+10 матчей.

То есть, игрок получил три матча обязательной дисквалификации, а другие десять может выкупить. Размер выкупа – 5 тысяч гривен за поединок.

В ХК «Донбасс», хоккеист которого Джейлен Смерек стал объектом расистских жестов Денискина, не согласны с наказанием ФХУ и требуют пересмотра решения:

«1870 долларов за расизм? За расистские действия по отношению к игроку «Донбасса» Джалена Смерека Андрей Денискин из «Кременчуга» дисквалифицирован на три матча. Денискину также дали 10 матчей дополнительной дисквалификации или штраф 1870 долларов. Требуем пересмотра решения».

Отметим, что некоторые игроки УХЛ также считают наказание Денискина не соответствующим его проступку.