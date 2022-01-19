«Бостон» вывел из обращения номер первого чернокожего игрока в истории НХЛ

Уилли О’Ри дебютировал за «Брюинс» 18 января 1958 года

фото / пресс-служба Бостона

Перед домашним матчем против «Каролины» «Бостон» провел официальную церемонию, во время которой вывел из оборота 22-й номер своего бывшего форварда Уилли О’Ри.

Канадец дебютировал за «Брюинс» 18 января 1958 года, став первым темнокожим игроком в истории НХЛ.

An amazing honor.



On behalf of Willie O'Ree, B's alum @AnsonCarterLA and @scoreboshockey's Dallas Jackson, Toryn Jackson, Austin Nelson, and Donald Craft raised his No. 22 banner to the @tdgarden rafters.#NHLBruins | #Willie22 pic.twitter.com/hvJg10VbG8 — Boston Bruins (@NHLBruins) January 19, 2022

За «Бостон» О’Ри отыграл 45 матчей, набрав 14 (4+10) очков, а в 2018 году хоккеист был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Результаты всех матчей игрового дня НХЛ.