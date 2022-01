«Бостон» вывел из обращения номер первого чернокожего игрока в истории НХЛ

фото / пресс-служба Бостона

Перед домашним матчем против «Каролины» «Бостон» провел официальную церемонию, во время которой вывел из оборота 22-й номер своего бывшего форварда Уилли О’Ри.

Канадец дебютировал за «Брюинс» 18 января 1958 года, став первым темнокожим игроком в истории НХЛ.

An amazing honor.



On behalf of Willie O'Ree, B's alum @AnsonCarterLA and @scoreboshockey's Dallas Jackson, Toryn Jackson, Austin Nelson, and Donald Craft raised his No. 22 banner to the @tdgarden rafters.#NHLBruins | #Willie22 pic.twitter.com/hvJg10VbG8