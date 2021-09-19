Буценко: «Мы провалили ровно 10 минут игры в третьем периоде»

Наставник белоцерковцев – о первом матче своих подопечных в новом сезоне

Константин Буценко / фото - УХЛ

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал исход поединка, в котором «Белый Барс» уступил «Мариуполю» и поделился ожиданиями от своего молодого коллектива в предстоящем сезоне:

Оцените сегодняшнюю игру.

«Мы неплохо провели два периода, была хорошая игра. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Уровень нашего мастерства пока еще не позволяет нам составлять серьезную конкуренцию таким командам. В межсезонье «Мариуполь» очень сильно изменился в плане состава. Я считаю, что состав на медали. Те имена, которые я здесь вижу говорят об очень серьезной команде. Но мы пока только учимся, растем. Неплохие два периода провели, были моменты, когда хотелось, чтобы ребята забили, и почувствовали жажду гола. А так получилось, что сыграли на ноль, хотя самоотдачей ребят доволен. Мы, на самом деле, провалили ровно 10 минут игры из 60 минут. Ровно 10 минут третьего периода провалили. Не знаю, с чем это связано. Наверное, больше с усталостью, с расслаблением».

Чего ожидаете от шестого сезона Украинской хоккейной лиги?

«Во-первых, хочу поздравить всех любителей хоккея с открытием сезона. Это всегда праздник, какие-то ожидания, эмоции, переживания. Сезон длинный. Скажу, что мы будем обыгрывать «Мариуполь» в этом году. А какие ожидания? Ожидания того, что будут зажигаться новые хоккейные звездочки в нашей молодой команде, которая растет. Ребята тренируются. Для них – это ворота в большой хоккей. Ожидания только самые позитивные (улыбается), потому что очень приятно работать с молодыми ребятами. Смотришь, как они развиваются, как растут и чего-то добиваются. Это радует. Это те эмоции, тот позитив, ради которого работает тренер. Ради которого он живет и старается что-то делать».

Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер подвел итоги игры первого тура УХЛ, в которой «стальные чайки» одержали победу над «Белым Барсом».