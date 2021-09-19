«Мариуполь» забросил шесть шайб в третьем периоде и победил «Белый Барс»
Витер: «Было много сумбура, пытались перебегать молодую команду»
Главный тренер «Мариуполя» – о победе своей команды в первом домашнем матче
Сергей Витер / фото - УХЛ
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер подвел итоги игры первого тура УХЛ, в которой «стальные чайки» одержали победу над «Белым Барсом» (7:0).
Довольны ли Вы своими подопечными?
«Если честно, скажу, что было много сумбура. Пытались перебегать молодую команду. «Белый Барс» - молодые ребята, у которых задора хватит на две команды сразу. Самый главный момент, что успокоились. В третьем периоде начали отрезать передачами. «Белый Барс» очень активно играл, поэтому нужно было отрезать длинными передачами и это получилось. Начали реализовывать моменты, выиграли игру, готовимся дальше».
Если оценивать атаку, защиту и вратарскую работу, всеми довольны? Что стоит подкорректировать?
«Не хотелось бы сейчас комментировать этот матч. Он первый, сложился так, как полагается. Главное, что в Мариуполь вернулся хоккей. Очень рады приветствовать болельщиков на трибунах, все для них. Поэтому, праздник хоккея состоялся. Готовимся дальше серьезно к «Соколу».В матче-открытия чемпионата Украинской хоккейной лиги «Донбасс» победил «Сокол».
Комментарии 0