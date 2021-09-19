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Витер: «Было много сумбура, пытались перебегать молодую команду»

Главный тренер «Мариуполя» – о победе своей команды в первом домашнем матче
Хоккей УХЛ
10:15
Витер: «Было много сумбура, пытались перебегать молодую команду»
Сергей Витер / фото - УХЛ

Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер подвел итоги игры первого тура УХЛ, в которой «стальные чайки» одержали победу над «Белым Барсом» (7:0). 

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«Если честно, скажу, что было много сумбура. Пытались перебегать молодую команду. «Белый Барс» - молодые ребята, у которых задора хватит на две команды сразу. Самый главный момент, что успокоились. В третьем периоде начали отрезать передачами. «Белый Барс» очень активно играл, поэтому нужно было отрезать длинными передачами и это получилось. Начали реализовывать моменты, выиграли игру, готовимся дальше».

Если оценивать атаку, защиту и вратарскую работу, всеми довольны? Что стоит подкорректировать?

«Не хотелось бы сейчас комментировать этот матч. Он первый, сложился так, как полагается. Главное, что в Мариуполь вернулся хоккей. Очень рады приветствовать болельщиков на трибунах, все для них. Поэтому, праздник хоккея состоялся. Готовимся дальше серьезно к «Соколу».

В матче-открытия чемпионата Украинской хоккейной лиги «Донбасс» победил «Сокол».
Источник: УХЛ Рене Тер Велде
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Теги

ХК Мариуполь Белый Барс Сергей Витер

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