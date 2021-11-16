Бывший соперник «Донбасса» всухую обыграл шведов, «Фрелунда» забросила 10 шайб и другие результаты стартовых матчей плей-офф ХЛЧ

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Накануне в Хоккейной Лиге Чемпионов были сыграны семь первых матчей стартового раунда плей-офф. В борьбу за главный трофей турнира вступили 14 из 16 преодолевших групповой этап команд.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи:

Чешская «Спарта» сделала серьезную заявку на выход в четвертьфинал гостевой победой над«Шелефтео». Обыграть шведов чехи смогли в первую очередь благодаря надежной игре своего вратаря Александра Салака – в его активе 27 сэйвов. Также отличился дуэт Турелль-Соботка. В активе каждого из них по 2 очка за результативность.

«Шелефтео» (Швеция) – «Спарта» (Чехия) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 – Хлапик (Жерабек, Моравчик) – 01:02,

1:1 – Меллер (Нильссон, Линдстрем – бол.) – 24:02,

1:2 – Павелка (Турелль, Соботка) – 39:46,

1:3 – Турелль (Соботка, Каше) – 50:18

Вратари: Манн – Салак.

Соперник «Донбасса» по групповому этапу ХЛЧ австрийский «Клагенфурт» всухую обыграл третью команду шведского чемпионата «Лександс». «Донбасс» остается единственным клубом, которому удалось победить «Клагенфурт» в этом сезоне Лиги чемпионов.

«Клагенфурт» (Австрия) – «Лександс» (Швеция) 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 – Кох (Унтервегер, Бишофбергер – бол.) – 11:11,

2:0 – Бишофбергер (Хундертпфунд) – 23:35,

3:0 – Стронг (Хундертпфунд, Бишофбергер) – 39:50,

4:0 – Бишофбергер (Хундертпфунд, Воллант) – 53:31,

Вратари: Дам – Каскисуо.

Самой интригующей перед повторными матчами является ситуация в паре «Векше» и «Таппары». Это единственные соперники, которые не смогли определить победителя в первой очной встрече.

«Векше» (Швеция) – «Таппара» (Финляндия) 2:2 (2:1, 0:1, 0:0)

0:1 – Морли (Хенрикссон, Остин) – 05:49,

1:1 – Перссон (Холмберг) – 11:03,

2:1 – Форслунд (Клоссон, Ликселл) – 18:33,

2:2 – Ронни (Хенрикссон, Сеппала) – 23:12,

Вратари: Оман – Хельянко.

«Адлер Мангейм» накрыла вспышка заражения коронавирусом! Но команда все-таки вышла на игру с действующим победителем Лиги чемпионов: в составе из числа полевых игроков было 8 защитников и 8 нападающих. «Фрелунда» соперника не пожалела и забросила ему сразу 10 шайб. Вряд ли стоит надеяться на интригу в ответной встрече.

Лучший бомбардир шведов Раян Лэш набрал 5 (1+4) очков в этом матче. Он первым преодолел рубеж 100 очков за результативность по системе «гол+пас» в ХЛЧ.

«Адлер Мангейм» (Германия) – «Фрелунда» (Швеция) 1:10 (1:2, 0:3, 0:5)

1:0 – Рендулич – 06:03,

1:1 – Лундквист (Шпачек, Лэш – бол.) – 08:01,

1:2 – Карлссон (Сундстрем, Лэш – бол.) – 11:11,

1:3 – Лэш – 26:36 (ШБ),

1:4 – Ласу (Эллиот, Лэш) – 27:18,

1:5 – Содерблом (Олссон, Лэш – бол.) – 33:26,

1:6 – Хенрикссон (Муршак, Фолин) – 40:21,

1:7 – Содерблом (Лэш) – 43:33,

1:8 – Нидербах (Фолин, Экбом) – 46:50,

1:9 – Сундстрем (Эллиот, Карлссон – бол.) – 57:14,

1:10 – Карлссон (Сундстрем – мен.) – 58:06,

Вратари: Брюкманн – Томкинс.

«Больцано» (Италия) – «Лукко» (Финляндия) 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

0:1 – Пули (Словачек, Грежо) – 05:29,

0:2 – Саариярви (Пули, Хага) – 11:46,

1:2 – Хальмо (Тауферер) – 31:08,

1:3 – Хакулинен (Саариярви) – 38:18,

Вратари: Фацио – Лехтинен.

Швейцарский «Фрибург» был единственной командой в этом сезоне Лиги чемпионов, которая не только выиграла все свои матчи, но и набрала в них максимально возможное количество очков. Немецкий «Мюнхен» испортил сопернику прекрасную статистику.

«Фрибург» (Швейцария) – «РБ Мюнхен» (Германия) 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

1:0 – Мотте – 07:25,

1:1 – Шульц – 16:13,

1:2 – Блум – мен. – 25:35,

1:3 – Тиффельс – 35:40,

1:4 – Абельцхаузер – 38:51,

2:4 – Дежарне – 54:28 (ШБ),

Вратари: Берра (Хьюз – 40:00) – Ос ден Биркен.

«Цюрих» (Швейцария) – «Регле» (Швеция) 3:4 (1:1, 1,2, 1:1)

0:1 – Тамбеллини (Экестоль-Йонссон – бол.) – 17:33,

1:1 – Сигрист (Холленштайн, Крюгер) – 17:53,

2:1 – Холленштайн (Шаппи) – 28:02,

2:2 – Эверберг (Тамбеллини – бол.) – 35:12,

2:3 – Тамбеллини (Экестоль-Йонссон, Бристедт – бол.) – 38:35,

3:3 – Гиринг (Мальгин) – 49:27,

3:4 – Йонссон (Тамбеллини, Эверберг) – 59:28,

Вратари: Флеулер – Кланг.

Первый матч в паре «Руан» (Франция) – «РБ Зальцбург» (Австрия) состоится в среду 17 ноября. Смотрите прямую трансляцию игры на телеканале XSPORT+ и сайте XSPORT.uaначиная с 20:30.