Лучшие голы и сэйвы группы Лиги чемпионов, в которой играл «Донбасс»
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
Смотрите первый матч 1/8 финала в прямом эфире на XSPORT+
Фото - facebook.com/DragonsdeRouen
В среду, 17 ноября, в первом матче 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов французский «Руан» примет австрийский «Ред Булл Зальцбург».
Начало встречи – в 20:30. Прямую трансляцию матча «Руан» – «Ред Булл Зальцбург» можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости. Комментатор – Александр Сукманский.
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