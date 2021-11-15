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Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция

Смотрите первый матч 1/8 финала в прямом эфире на XSPORT+
Телепрограмма XSPORT Хоккей Лига чемпионов
09:19
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
Фото - facebook.com/DragonsdeRouen

В среду, 17 ноября, в первом матче 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов французский «Руан» примет австрийский «Ред Булл Зальцбург».

Начало встречи – в 20:30. Прямую трансляцию матча «Руан» – «Ред Булл Зальцбург» можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости. Комментатор – Александр Сукманский.

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Теги

Руан (хоккей) Ред Булл Зальцбург (хоккей)

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