Экс-защитник «Сокола» будет выступать в «Могилеве»
Чолач – о драфте CHL: «Я был уверен в том, что меня выберут, – волнения не было»
Бывший защитник «Сокола» намерен показать свое мастерство за океаном
Артур Чолач / Фото - УХЛУкраинский защитник Артур Чолач был выбран командой «Бэрри Колтс» под третьим номером драфта Канадской хоккейной лиги (CHL) – турнира, в котором принимают участие исключительно игроки от 16-ти до 20-ти лет.
Минувший сезон 18-летний хоккеист провел в составе киевского «Сокола», с которым Чолач стал серебряным призером чемпионата Украины. Пресс-службе УХЛ Чолач рассказал о подробностях драфта, и команде, цвета которой будет защищать в новом сезоне.
Было у тебя волнение накануне драфта? Вообще знал, что тебя выберут?
«Я был уверен в том, что меня выберут. Поэтому волнения не было, просто был в предвкушении».
Этот клуб выступает в OHL. Как в целом можно оценить уровень этой лиги и команды?
«OHL – одна из сильнейших юниорских лиг мира, там играет много талантливых ребят. Рад, что меня выбрали именно «Бэрри Колтс». Хорошая команда, которая может побороться за кубок».
Какие шансы у молодого игрока из OHL пробиться дальше? И есть ли шанс от туда попасть в АХЛ, например или выше?
«У игроков достаточно большие шансы пробиться в высшие лиги. Там хорошо развивают хоккеистов и дают те знания, которые помогут в будущем на более высоком уровне».
Какие цели ты ставишь для себя в будущем сезоне?
«Цели только самые высокие. Хочу доказать команде и в первую очередь самому себе, то что во мне не ошиблись, когда выбирали под высоким номером».
Ранее киевский «Сокол» узнал своих соперников по Континентальному Кубку. Столичная команда стартует в турнире со второго раунда.
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