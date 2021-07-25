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Чолач – первый с 2007 года украинец, выбранный на драфте НХЛ

18-летний защитник выбран под 190 номером
Хоккей НХЛ
07:26
Чолач – первый с 2007 года украинец, выбранный на драфте НХЛ
Артур Чолач / Фото: УХЛ

18-летний украинских защитник Артур Чолач выбранный под 190 номером драфта НХЛ.

Чолача выбрал «Вегас Голден Найтс». Он – первый украинец с 2007 года, выбранный на драфте НХЛ. А из действующих игроков в 2002 году был задрафтован Андрей Михнов.

«Вегас» – финалист Кубка Стэнли в 2017 году, который имеет два фарм клуба – «Хендерсон Сильвер Найтс» в AHL и «Форт Уэйн Кометс» (ECHL).

В минувшем сезоне 18-летний Чолач выступал в составе «Сокола», которому помог выйти в финал плей-офф. В девяти матчах второй части сезона защитник отметился двумя заброшенными шайбами. Также Чолач вызывается в молодежную и национальную сборные Украины.

Напомним, в НХЛ не было украинцев со времен двукратного обладателя Кубка Стэнли Руслана Федотенко и Алексея Поникаровского.

Сергей Остапенко
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Теги

Вегас Голден Найтс

Комментарии 2

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25 июля 2021г. 08:58
У Вегаса уже больше года фарс клуб в АХЛ не Чикаго Вулвс, а Хендерсон Сильвер Найтс в Вегасе
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25 июля 2021г. 09:55
Да и в ECHL другой клуб
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