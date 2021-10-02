Чолач рассказал об адаптации за океаном

Украинский защитник был выбран на драфте «Вегасом»

Фото: УХЛ

Украинский защитник Артур Чолач рассказал, как проходила его адаптация в «Вегасе». Сейчас он уже работает в лагере команды «Барри Колтс», выступающей в OHL.

Могли бы Вы рассказать о сборах в лагере новичков? Какой была цель и как они проходили?

Вообще нас собрали, чтобы организация посмотрела на игроков, которых она задрафтовала. Кроме того, нас познакомили с организацией, традициями и привычками команды. То есть, у нас было только одна тренировка, после чего мы полетели в Аризону на турнир. Там сыграли три матча, вернулись назад и часть игроков из кемпа новичков оставили тренироваться с основной командой, других «открепили». Как я понимаю, многие продолжили тренироваться с основной командой, но сосредоточивали внимание больше на нападающих или защитниках. Так, довольно много игроков осталось: как и нападающих, так и защитников.

Если принять во внимание именно Вашу команду, ощущалась ли разница между игроками из разных стран в их уровне или, возможно, в их навыках или стилях игры?

Вообще, здесь собраны лучшие молодые хоккеисты со всего мира, их уровень отличается от уровня в Украине. Первый и второй матч сыграл не очень хорошо, не был готов к таким скоростям. И третий матч сыграл лучше, приспособился. Видимо, в первых матчах мне не хватало уверенности. Только в последнем матче начал играть в свой хоккей, не волновался и делал рискованные действия, которые давали мне больше уверенности.

В интервью после драфта Вы говорили, что знали, что попадете в сферу интересов «Вегаса», а после кемпа, ожидали, что останетесь тренироваться с основной командой или все-таки Вы морально готовились к лиге Онтарио?

Если честно, не думал, что меня оставят и был готов к отъезду. Но, наверное, подкупил тем, что смог перестроиться и показать свою лучшую игру. Думаю, поэтому меня и оставили.

Вы можете поделиться своими эмоциями, когда узнали о результате?

Если честно, было очень приятно. Я этих игроков видел только по телевизору, теперь появилась возможность пообщаться с ними, потренироваться, перенять у них опыт. Это очень круто.

То есть до начала сезона НХЛ сборы будут вместе с основной командой. И только после них будут решать Вы остаетесь в клубе, или едете в «Берри Колтс»?

Да, сейчас проходят предсезонные матчи. Поскольку нас на сборах очень много, то на каждый матч получается практически новая команда. Очень надеюсь, что мне удастся сыграть хоть одну игру и после нее будет понятно.

Очень много публикаций после драфта начинались словами: «первый украинский хоккеист, выбранный на драфте НХЛ с 2007 года». После этих слов Вы чувствовали большую ответственность, ведь за Вашей карьерой следят теперь поклонники не одного клуба, а украинского хоккея вообще?

На самом деле, да, чувствую. Своим примером я могу показать молодым хоккеистам, что все возможно, даже украинский клуб может пробиться хотя бы на драфт.