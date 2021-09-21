Украинец Чолач сыграл три матча за «Вегас» в лагере новичков. Это важно, но еще ничего не означает

После этого 18-летний защитник отправится в OHL

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Артур Чолач / Фото - nhl.com/goldenknights

До старта нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) остается чуть менее месяца. Пока что в клубах лиги еще не открылись и тренировочные лагеря, однако уже вовсю работают лагеря развития новичков, в которых молодые и перспективные игроки получают шанс проявить себя.

При этом важно понимать, что подавляющее большинство игроков из лагерей не имеют шансов сразу побороться за место в первой команде, однако клубы внимательно следят за их выступлениями, прикидывая состав не только на ближайший сезон, но и на несколько лет вперед. Новички имеют возможность проявить себя во время этих лагерей не только по ходу тренировок, но и в показательных матчах, которые организовываются против «проспектов» из других клубов НХЛ.

В 2021 году впервые за 14 лет на драфте НХЛ был выбран украинский хоккеист. 18-летнего защитника киевского «Сокола» Артура Чолача взял «Вегас» в шестом раунде под общим 190-м номером. В последний раз представителя Украины выбирали на драфте в 2007-м – это был вратарь Сергей Гайдученко.

We've selected defenseman Artur Cholach with the 190th pick!!! #VegasBorn pic.twitter.com/NDS0ndUdiC — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) July 24, 2021

В сентябре Чолача, как и других «проспектов» Вегаса пригласили в лагерь развития. Как признался сам игрок, об этом он знал еще сразу после драфта, а в конце августа он подписал контракт с командой «Бэрри Колтс» из Юниорской лиги Онтарио (OHL).

«В сентябре пройдет лагерь новичков. Плюс у нас будет мини-турнир в Аризоне, на который приедет еще пара команд. После этого уеду играть в юниорскую лигу Онтарио. Буду стараться – очень хочу себя проявить в тренинг-кемпе следующим летом, а потом буду ждать решения команды», – говорил сам Чолач.

В этом году, помимо выбранных на последнем драфте Чолача, Даниила Чайки, Якубра Брабенека, Якуба Демека и Карла Линдбома, «Вегас» пригласил в лагерь новичков и хоккеистов, выбранных в 2019-2020 годах, включая звездного на молодежном уровне нападающего Пэйтона Кребса – участника последнего молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады, уже успевшего сыграть 4 матча в НХЛ и набрать первое очко, но пропускавшего предыдущие лагеря новичков из-за травм и их отмены из-за пандемии коронавируса.

soooooo… sports eh?



yeah man for sure pic.twitter.com/KW3tHuYT0I — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) September 17, 2021

Чолач получил 56-й номер в составе «Вегаса» и отправился вместе с другими новичками в Глендейл, где сыграл три матча в составе команды в рамках молодежного турнира, в котором также принимали участие «проспекты» «Аризоны», «Лос-Анджелеса», «Сан-Хосе», «Колорадо» и «Анахайма».

Матчи «Вегаса» на турнире в Аризоне:

«Вегас» – «Аризона» 2:5

«Сан-Хосе» – «Вегас» 5:2

«Вегас» – «Лос-Анджелес» 3:2

Zach Dean did it to em pic.twitter.com/4FQOn6fKmF — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) September 18, 2021

It’s a 3-2 win for the rookies!!!! pic.twitter.com/FGsqjT7dQt — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) September 20, 2021

По ходу лагеря Чолач тренировался в одной паре вместе с гораздо более опытным канадцем 1999-го года рождения, который уже имеет контракт с «Вегасом», выигрывал WHL, а прошлый сезон провел в АХЛ в составе «Хендерсон Сильвер Найтс».

Во время матчей его партнерами также были канадец Питер Дилибераторе (тоже в прошлом сезоне уже поиграл в АХЛ за «Хендерсон), а также с еще одним игроком молодежной сборной Канады на МЧМ-2021 20-летним Питером Корцзаком.

Заброшенными шайбами на этом турнире Чолач не отметился.

Заявка Вегаса на турнире в Аризоне / Фото - twitter.com/DavidSchoenLVRJ Заявка Вегаса на турнире в Аризоне / Фото - twitter.com/DavidSchoenLVRJ

Для каждого из игроков из лагеря новичков главной целью является попадание в НХЛ, однако существует еще и промежуточная цель – получить приглашение в основной тренировочный лагерь клуба и выйти на лед уже со звездами НХЛ. Очевидно, что 18-летнему Чолачу в этом году такая перспектива еще не светит, но это является для него мотивацией хорошо проявить себя в «Бэрри Колтс», получить приглашение в лагерь новичков «Вегаса» в следующем году и бороться за эту возможность. Некоторые из игроков, которые были партнерами Чолача в лагере, уже в этом году потренируются и, возможно, сыграют с Максом Пачиоретти, Джонатаном Маршессо, Райлли Смитом и другими – и это должно стать еще одним подтверждением, что все реально – нужно только упорно работать ради своей цели.

Даже великолепно проведенный лагерь новичков не может означать попадание в первую команду и не может гарантировать, что кто-то из молодых игроков обязательно вырастет в звезду НХЛ. Однако он точно может стать тем трамплином, который поможет зарекомендовать себя в глазах тренеров и руководства клубов. Именно поэтому к лагерям развития нужно относится серьезно и понимать, что к ним в Северной Америке приковано большое внимание.