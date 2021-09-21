Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняРинату Ахметову – 55. Пять главных достижений за время президентства в «Шахтере»

Украинец Чолач сыграл три матча за «Вегас» в лагере новичков. Это важно, но еще ничего не означает

После этого 18-летний защитник отправится в OHL
Хоккей Украинцы в иностранных клубах
12:45
Украинец Чолач сыграл три матча за «Вегас» в лагере новичков. Это важно, но еще ничего не означает Тема дня
Артур Чолач / Фото - nhl.com/goldenknights

До старта нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) остается чуть менее месяца. Пока что в клубах лиги еще не открылись и тренировочные лагеря, однако уже вовсю работают лагеря развития новичков, в которых молодые и перспективные игроки получают шанс проявить себя.

При этом важно понимать, что подавляющее большинство игроков из лагерей не имеют шансов сразу побороться за место в первой команде, однако клубы внимательно следят за их выступлениями, прикидывая состав не только на ближайший сезон, но и на несколько лет вперед. Новички имеют возможность проявить себя во время этих лагерей не только по ходу тренировок, но и в показательных матчах, которые организовываются против «проспектов» из других клубов НХЛ.

В 2021 году впервые за 14 лет на драфте НХЛ был выбран украинский хоккеист. 18-летнего защитника киевского «Сокола» Артура Чолача взял «Вегас» в шестом раунде под общим 190-м номером. В последний раз представителя Украины выбирали на драфте в 2007-м – это был вратарь Сергей Гайдученко.

В сентябре Чолача, как и других «проспектов» Вегаса пригласили в лагерь развития. Как признался сам игрок, об этом он знал еще сразу после драфта, а в конце августа он подписал контракт с командой «Бэрри Колтс» из Юниорской лиги Онтарио (OHL).

«В сентябре пройдет лагерь новичков. Плюс у нас будет мини-турнир в Аризоне, на который приедет еще пара команд. После этого уеду играть в юниорскую лигу Онтарио. Буду стараться – очень хочу себя проявить в тренинг-кемпе следующим летом, а потом буду ждать решения команды», – говорил сам Чолач.

В этом году, помимо выбранных на последнем драфте Чолача, Даниила Чайки, Якубра Брабенека, Якуба Демека и Карла Линдбома, «Вегас» пригласил в лагерь новичков и хоккеистов, выбранных в 2019-2020 годах, включая звездного на молодежном уровне нападающего Пэйтона Кребса – участника последнего молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады, уже успевшего сыграть 4 матча в НХЛ и набрать первое очко, но пропускавшего предыдущие лагеря новичков из-за травм и их отмены из-за пандемии коронавируса.

Чолач получил 56-й номер в составе «Вегаса» и отправился вместе с другими новичками в Глендейл, где сыграл три матча в составе команды в рамках молодежного турнира, в котором также принимали участие «проспекты» «Аризоны», «Лос-Анджелеса», «Сан-Хосе», «Колорадо» и «Анахайма».

Матчи «Вегаса» на турнире в Аризоне:

«Вегас» – «Аризона» 2:5

«Сан-Хосе» – «Вегас» 5:2

«Вегас» – «Лос-Анджелес» 3:2

По ходу лагеря Чолач тренировался в одной паре вместе с гораздо более опытным канадцем 1999-го года рождения Заком Хейсом, который уже имеет контракт с «Вегасом», выигрывал WHL, а прошлый сезон провел в АХЛ в составе «Хендерсон Сильвер Найтс».

Во время матчей его партнерами также были канадец Питер Дилибераторе (тоже в прошлом сезоне уже поиграл в АХЛ за «Хендерсон), а также с еще одним игроком молодежной сборной Канады на МЧМ-2021 20-летним Питером Корцзаком.

Заброшенными шайбами на этом турнире Чолач не отметился.

Заявка Вегаса на турнире в Аризоне / Фото - twitter.com/DavidSchoenLVRJ
Заявка Вегаса на турнире в Аризоне / Фото - twitter.com/DavidSchoenLVRJ

Для каждого из игроков из лагеря новичков главной целью является попадание в НХЛ, однако существует еще и промежуточная цель – получить приглашение в основной тренировочный лагерь клуба и выйти на лед уже со звездами НХЛ. Очевидно, что 18-летнему Чолачу в этом году такая перспектива еще не светит, но это является для него мотивацией хорошо проявить себя в «Бэрри Колтс», получить приглашение в лагерь новичков «Вегаса» в следующем году и бороться за эту возможность. Некоторые из игроков, которые были партнерами Чолача в лагере, уже в этом году потренируются и, возможно, сыграют с Максом Пачиоретти, Джонатаном Маршессо, Райлли Смитом и другими – и это должно стать еще одним подтверждением, что все реально – нужно только упорно работать ради своей цели.

Даже великолепно проведенный лагерь новичков не может означать попадание в первую команду и не может гарантировать, что кто-то из молодых игроков обязательно вырастет в звезду НХЛ. Однако он точно может стать тем трамплином, который поможет зарекомендовать себя в глазах тренеров и руководства клубов. Именно поэтому к лагерям развития нужно относится серьезно и понимать, что к ним в Северной Америке приковано большое внимание.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артур Чолач Вегас Голден Найтс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Артур Чолач начал подготовку в лагере новобранцев «Вегаса»
Артур Чолач начал подготовку в лагере новобранцев «Вегаса»
Хоккей НХЛ
17 сентября 14:57
Артур Чолач – первый украинец с 2007 года, которого выбрали на драфте НХЛ
Эксклюзив
Артур Чолач – первый украинец с 2007 года, которого выбрали на драфте НХЛ
Хоккей
30 августа 14:17
Выбранный на драфте «Вегасом» украинец Чолач следующий сезон проведет в «Барри Кольтс»
Выбранный на драфте «Вегасом» украинец Чолач следующий сезон проведет в «Барри Кольтс»
Хоккей Украинцы в иностранных клубах
25 августа 22:26

Новости: Хоккей

Украинец Чолач сыграл три матча за «Вегас» в лагере новичков. Это важно, но еще ничего не означает
Тема дня
Украинец Чолач сыграл три матча за «Вегас» в лагере новичков. Это важно, но еще ничего не означает
Украинцы в иностранных клубах
12:45
Континентальная Хоккейная Лига: последние интересные матчи
Континентальная Хоккейная Лига: последние интересные матчи Новости партнера
КХЛ
09:26
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
УХЛ
09:11
Витер: «Нужно реализовывать моменты. Были пустые ворота и не забивали»
Витер: «Нужно реализовывать моменты. Были пустые ворота и не забивали»
УХЛ
08:47
Шафаренко: «Нужно относиться к большинству ответственнее»
Шафаренко: «Нужно относиться к большинству ответственнее»
УХЛ
08:11
Буценко: «Уменьшилось количество легионеров, и нехватка украинцев сказалась на нашей команде»
Буценко: «Уменьшилось количество легионеров, и нехватка украинцев сказалась на нашей команде»
УХЛ
07:59
Микульчик: «Эта заявка будет и на следующую игру. Ветеранам дадим отдохнуть, а молодежь посмотрим»
Микульчик: «Эта заявка будет и на следующую игру. Ветеранам дадим отдохнуть, а молодежь посмотрим»
УХЛ
07:45
«Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо», «Йокерит» в гостях выиграл у «Локомотива»
«Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо», «Йокерит» в гостях выиграл у «Локомотива»
КХЛ
20 сентября 23:15
«Сокол» всухую обыграл «Мариуполь» на выезде и добыл первые очки в сезоне
«Сокол» всухую обыграл «Мариуполь» на выезде и добыл первые очки в сезоне
УХЛ
20 сентября 21:50
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
41
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости