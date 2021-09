Украинец Чолач сыграл три матча за «Вегас» в лагере новичков. Это важно, но еще ничего не означает

Артур Чолач / Фото - nhl.com/goldenknights

До старта нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) остается чуть менее месяца. Пока что в клубах лиги еще не открылись и тренировочные лагеря, однако уже вовсю работают лагеря развития новичков, в которых молодые и перспективные игроки получают шанс проявить себя.

При этом важно понимать, что подавляющее большинство игроков из лагерей не имеют шансов сразу побороться за место в первой команде, однако клубы внимательно следят за их выступлениями, прикидывая состав не только на ближайший сезон, но и на несколько лет вперед. Новички имеют возможность проявить себя во время этих лагерей не только по ходу тренировок, но и в показательных матчах, которые организовываются против «проспектов» из других клубов НХЛ.

В 2021 году впервые за 14 лет на драфте НХЛ был выбран украинский хоккеист. 18-летнего защитника киевского «Сокола» Артура Чолача взял «Вегас» в шестом раунде под общим 190-м номером. В последний раз представителя Украины выбирали на драфте в 2007-м – это был вратарь Сергей Гайдученко.

We've selected defenseman Artur Cholach with the 190th pick!!! #VegasBorn pic.twitter.com/NDS0ndUdiC

В сентябре Чолача, как и других «проспектов» Вегаса пригласили в лагерь развития. Как признался сам игрок, об этом он знал еще сразу после драфта, а в конце августа он подписал контракт с командой «Бэрри Колтс» из Юниорской лиги Онтарио (OHL).

В этом году, помимо выбранных на последнем драфте Чолача, Даниила Чайки, Якубра Брабенека, Якуба Демека и Карла Линдбома, «Вегас» пригласил в лагерь новичков и хоккеистов, выбранных в 2019-2020 годах, включая звездного на молодежном уровне нападающего Пэйтона Кребса – участника последнего молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады, уже успевшего сыграть 4 матча в НХЛ и набрать первое очко, но пропускавшего предыдущие лагеря новичков из-за травм и их отмены из-за пандемии коронавируса.

soooooo… sports eh? yeah man for sure pic.twitter.com/KW3tHuYT0I

Чолач получил 56-й номер в составе «Вегаса» и отправился вместе с другими новичками в Глендейл, где сыграл три матча в составе команды в рамках молодежного турнира, в котором также принимали участие «проспекты» «Аризоны», «Лос-Анджелеса», «Сан-Хосе», «Колорадо» и «Анахайма».

Матчи «Вегаса» на турнире в Аризоне:

«Вегас» – «Аризона» 2:5

«Сан-Хосе» – «Вегас» 5:2

«Вегас» – «Лос-Анджелес» 3:2

Zach Dean did it to em pic.twitter.com/4FQOn6fKmF