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Чолач: «Я знал, что попал в сферу интересов «Вегаса»
Украинец был выбран под 190-м номером драфта
Артур Чолач / фото - УХЛ
18-летний украинский защитник Артур Чолач на драфте НХЛ был выбран под 190-м номером командой-чемпионом 2017 года «Вегас Голден Найтс». Хоккеист рассказал в интервью пресс-службе команде «Галицкие львы», как попал на драфт, а также поделился планами на будущее.
О начале хоккейной карьеры.
« Я очень благодарен своему первому тренеру Чиканцеву Михаилу Валерьевичу и президенту клуба Романюку Николаю Степановичу за то, что нашли желание и силы заниматься клубом «Галицкие Львы». Они помогали в моих первых шагах и привили любовь к хоккею. Без них точно ничего бы не получилось».
О драфте.
«Команды следят за игроками которыми заинтересовались по ходу сезона. Общаются на разные темы и знакомятся поближе. Я знал, что попал в сферу интересов «Вегаса», но уверенным в том, что меня на 100% выберут, я не был».
О планах и целях.
«Сейчас активно готовлюсь к сезону. Цель – провести хороший, в плане прогресса, год».
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