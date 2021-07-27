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Чолач: «Я знал, что попал в сферу интересов «Вегаса»

Украинец был выбран под 190-м номером драфта
Хоккей УХЛ
13:04
Чолач: «Я знал, что попал в сферу интересов «Вегаса»
Артур Чолач / фото - УХЛ

18-летний украинский защитник  Артур Чолач на драфте НХЛ был выбран под 190-м номером командой-чемпионом 2017 года «Вегас Голден Найтс». Хоккеист рассказал в интервью пресс-службе команде «Галицкие львы», как попал на драфт, а также поделился планами на будущее.

О начале хоккейной карьеры.

« Я очень благодарен своему первому тренеру Чиканцеву Михаилу Валерьевичу и президенту клуба Романюку Николаю Степановичу за то, что нашли желание и силы заниматься клубом «Галицкие Львы». Они помогали в моих первых шагах и привили любовь к хоккею. Без них точно ничего бы не получилось».

О драфте.

«Команды следят за игроками которыми заинтересовались по ходу сезона. Общаются на разные темы и знакомятся поближе. Я знал, что попал в сферу интересов «Вегаса», но уверенным в том, что меня на 100% выберут, я не был».

О планах и целях.

  «Сейчас активно готовлюсь к сезону. Цель – провести хороший, в плане прогресса, год».

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Антон Кривенко
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